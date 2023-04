BMW in der MotoGP-WM – mit dem Safety-Bike M1000RR 19.04.2023 - 17:17 Von Peter Fuchs

© BMW Garrett Gerloff mit der Safety-Flotte von BMW

BMW-Werksfahrer Garrett Gerloff durfte im Rahmen des «Red Bull Grand Prix of the Americas» einige Runden mit einer M1000RR auf der Rennstrecke in Austin drehen.