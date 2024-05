Pedro Acosta (KTM): «Habe nicht auf Ducati geschaut»

Mit der Selbstverständlichkeit eines Altmeisters steuerte MotoGP-Rookie Pedro Acosta die RC16 des Tech3-Teams auf Platz 3 im ersten Zeittraining. Sicher ist, auch in Barcelona strotzt die #31 vor Selbstbewusstsein.

Auch auf der griparmen Strecke von Barcelona ließ Pedro Acosta keinen Zweifel an seinem überragenden Talent aufkommen. Gleich zu Beginn des einstündigen Zeittrainings hatte der jüngste Pilot der KTM RC16 gemeinsam mit den Kollegen Jack Miller und Brad Binder mit den ersten drei Positionen ein Ausrufezeichen gesetzt.

Als die Pace im Verlauf immer schneller wurde, zog auch Acosta weitere Steigerungen aus dem Ärmel. Als die Uhr abgelaufen war, stand der Rookie mit lediglich einer Zehntel-Rückstand auf Aleix Espargaro an dritter Stelle.

Einen entscheiden Grund konnte Acosta bei seinem Debüt auf der Piste in Catalunya dabei nicht ausmachen. «Was ich sicher sagen kann, mit dem MotoGP-Bike war ich noch nie auf einer Strecke mit weniger Grip. Das ist schon sehr speziell. Aber die Abstimmung, die wir gewählt haben, war offensichtlich eine gute Idee.»

Acosta, der morgen 20 Jahre jung wird, weiter: «Seit Le Mans ist einiges passiert, wobei die Techniker permanent versuchen, alles zu verbessern. In allen Teilbereichen des Settings gab es kleine Veränderungen, auch an der Elektronik, und in Summe habe ich mich schnell sehr wohl gefühlt.»

Dennoch weist der Rookie auch auf das Reifenrisiko hin: «Ein besonderer Faktor bleiben die Reifen. Es ist so, wenn man viele Runden am Stück mit einem Reifen fährt, dann ist der Grip gut einzuschätzen. Aber sobald man aus dem Rhythmus kommt, also etwas im Training ein paar Minuten in der Box ist, dann fühlt es sich wieder komplett anders an. Damit muss man in Barcelona leben.»

Angesprochen auf die Tatsache, dass Ducati am Freitag langsamer als Aprilia und KTM war, antwortete der Tech3-Star: «Die Zeiten sagen, dass wir heute schnell waren und auf der Strecke habe ich heute gar nicht auf Ducati geschaut und bin auch keinem der Piloten direkt gefolgt. Aber wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr war Ducati sehr schnell mit Pecco und auch morgen ist wieder ein anderer Tag.»

Während der Weltmeister auch heute wieder mit dem Zustand, konkret mit dem Niveau der Haftung haderte, denkt der unbeschwerte Pedro Acosta auch morgen wieder nur nach vorne.