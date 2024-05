Enea Bastianini (Ducati/5.): Das Vertrauen fehlte

Ducati-Corse-Werksfahrer Enea Bastianini hielt sich im MotoGP-Sprint von Barcelona aus allen Scharmützeln heraus, brachte immerhin P5 ins Ziel und erklärt, dass er gleich am Start wichtigen Boden verloren hat.

Enea Bastianini brachte im MotoGP-Sprint P5 nach Hause. Der Italiener war zu Beginn des Rennens Achter und musste sich da gegen Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia) wehren. Durch die Stürze der in Führung liegenden Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia), Brad Binder (Red Bull-KTM) und seines Teamkollegen Pecco Bagnaia sprang für den Mann von der Adria immerhin noch P5 heraus.

«Nach dem freien Training am Freitag war ich eigentlich zuversichtlich für den Sprint», schildert der Moto2-Weltmeister von 2020, der nur von Startplatz 11 loslegen musste. «Aber am Samstag hatten wir mit dem wenigen Grip am Vorderrad wieder das gleiche Problem und auch mit der Unruhe im Bike. Wir haben versucht, etwas zu verbessern, das war aber nicht möglich. Meine beste Runde wurde mir aber dann auch noch wegen der Track-Limit-Überschreitung gestrichen.»

«Das Rennen war nicht schlecht - ich war nahe dran an der Top-Gruppe. Ich musste aber zu Beginn aufmachen, weil ich dem Bike von Marc Maárquez ausweichen musste. Diese Lücke konnte ich nicht mehr schließen, weil ich mich nicht wirklich wohl gefühlt habe und nicht das nötige Vertrauen hatte.»

Zur Performance des Vorderreifen seiner Desmosedici sagt Bastianini: «Der harte Reifen ist nicht schlecht, wenn ich auf der Geraden in die Bremsphase komme. Aber wenn ich in Schräglage bin, fehlt mir einfach die Haftung. Ich habe da viele Probleme und verliere dann auch Zeit in der Beschleunigung. Das konnte ich auch in den ersten drei Runden sehen, als ich hinter anderen Fahrern war. Wir müssen etwas tun. Ich muss jetzt mit dem Team und Gigi noch arbeiten und eine Lösung finden - ich will im Hauptrennen um das Podium kämpfen.»

Bastianini, der in der WM-Tabelle mit den Punkten aus dem Sprint Bagnaia nun überholt hat, erinnert sich: «In Le Mans war dieses Problem mit dem Vorderreifen eigentlich nicht vorhanden. Es war ganz gut - nur in Kurve 7 war ich dort etwas am Limit. Ich habe seit Jahren Probleme in Barcelona und das scheint auch diesmal so zu sein.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Barcelona/E (25. Mai):

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 12 Runden in 20:01,478 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,892 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +1,169

4. Jorge Martín (E), Ducati, +2,147

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,980

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati,+4,623

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,084

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,245

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,643

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,241

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,537

12. Alex Rins (E), Yamaha, +13,045

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,199

14. Alex Márquez (E), Ducati, +13,378

15. Joan Mir (E), Honda, +16,438

16. Luca Marini (I), Honda, +18,000

17. Augusto Fernández (E), KTM, +25,262

18. Stefan Bradl (D), Honda, +33,751

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 4 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 6 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 11 von 40 Rennen:

1. Martin, 135 Punkte. 2. Marc Marquez 98. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 91. 5. Viñales 83. 6. Acosta 80. 7. Binder 67. 8. Aleix Espargaró 63. 9. Di Giannantonio 51. 10. Bezzecchi 37. 11. Alex Márquez 33. 12. Miller 27. 13. Quartararo 25. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 18. 16. Morbidelli 15. 17. A. Fernández 13. 18. Mir 12. 19. Zarco 9. 20. Rins 7. 21. Pedrosa 7. 22. Nakagami 6. 23. Marini

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 179 Punkte. 2. KTM 114. 3. Aprilia 112. 4. Yamaha 28. 5. Honda 17.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 185 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 150. 3. Aprilia Racing 146. 4. Gresini Racing 131. 5. Red Bull KTM Factory Racing 94. 6. Red Bull GASGAS Tech3 93. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 88. 8. Trackhouse Racing 41. 9. Monster Energy Yamaha 32. 10. LCR Honda 15. 11. Repsol Honda Team 12.