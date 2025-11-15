Miller (6.) hat Spaß: «Wie auf einer Go-Kart-Strecke»

Jack Miller (Yamaha) zeigte am Freitag in Valencia starke Leistungen. Im FP1 war er der Schnellste, das MotoGP-Zeittraining beendete er auf Rang 6. Er fühlt sich konkurrenzfähig, er weiß aber auch, wo er Zeit verliert.

Der Circuit Ricardo Tormo in Valencia scheint Jack Miller zu liegen. Auf der engen Strecke konnte der Yamaha-Pilot bereits vier Podestplätze erzielten – darunter ein Moto3-Sieg 2014, ein zweiter Platz in der MotoGP 2020 und zwei dritte Plätze 2019 und 2021. Außerdem startete der Australier auf dem 4,005 km langen Kurs fünf Mal aus der ersten Reihe.

Auch am ersten Tag des MotoGP-Wochenendes 2025 in Valencia war «Jackass» schnell. Im FP1 am Freitagmorgen erzielte Miller die Bestzeit, das Zeittraining am Nachmittag beendete er auf Rang 6, womit er sogar Fabio Quartararo hinter sich ließ, und bester M1-Pilot war. Auf Pedro Acosta (KTM), der die Bestzeit fuhr, hatte er 0,316 sec Rückstand.

«Es war für uns ein guter erster Tag in Valencia, das Motorrad funktioniert hier sehr gut. Im bin am Morgen gut gestartet, am Nachmittag konnte ich mich nochmals verbessern», freute sich Miller. «Es ist mit dem MotoGP-Bike wie auf einer Go-Kart-Strecke. Direkt ins Q2 zu kommen, ist sehr schön. Ehrlich gesagt fühle ich mich im Vergleich zu den letzten paar Wochen sehr konkurrenzfähig – wir sind dabei. Ich bin gespannt, was wir am Samstag erreichen können.»

Fuhr Miller in der einstündigen Session bei seinen Zeitenjagden hinter anderen Fahrern, um eine schnelle Runde hinzubekommen? «In der zweiten Zeitenjagd hatte ich Franky (Morbidelli) vor mir. In der Mitte der Session folgte ich mit gebrauchten Reifen Alex (Marquez), was ebenfalls gut war», erklärte der 30-Jährige. «Ich konnte dabei sehr gut sehen, wo ich Zeit gewinne und verliere. Der Ausgang von Kurve 6 ist für mich möglicherweise am schlechtesten. Zwischen den Kurven 12 und 13 ist es okay – dort können wir gut Geschwindigkeit aufbauen und in den Richtungswechseln den Speed gut mitnehmen.»

Wie waren die Streckenbedingungen? «Am Morgen war es ziemlich staubig, am Nachmittag war es aber ganz anständig. Am Ende der Session wurde es mit dem harten Vorderreifen etwas risikoreicher, vor allem in den Kurven 4 und 10. Abgesehen davon war es okay», so Miller.

Ergebnisse MotoGP Valencia, Zeittraining (14. November):

1. Pedro Acosta (E), KTM, 1:29,240 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,053 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,185

4. Alex Marquez (E), Ducati, +0,233

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,315

6. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,316

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,353

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,357

9. Joan Mir (E), Honda, +0,394

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,433

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,489

12. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,566

13. Aleix Espargaro (E), Honda, +0,592

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,593

15. Johann Zarco (F), Honda, +0,651

16. Luca Marini (I), Honda, +0,656

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,759

18. Maverick Vinales (E), KTM, +0,907

19. Enea Bastianini (I), KTM, +0,997

20. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,027

21. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,064

22. Jorge Martin (E), Aprilia, +1,164

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,289

24. Nicolo Bulega (I), Ducati, +1,312