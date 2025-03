Lucy Michel noch nicht am Ziel: Jeder Euro hilft

Um an der WorldWCR 2025 teilnehmen zu können, startete Lucy Michel ein Crowdfunding. Sechs Wochen vor Saisonstart in Portimao fehlt noch ein kleiner Betrag, um die angepeilte Summe zu erreichen.

Lucy Michel hatte es im vergangenen Jahr in die Startaufstellung der Premieren-Saison der Frauen-Weltmeisterschaft geschafft. Die 20-Jährige glänzte mit Platz 7 im zweiten Lauf in Donington Park, auch in Misano überzeugte sie als Neunte und Zehnte. Dabei hatte die Sächsin wegen weniger Testmöglichkeiten häufig den Nachteil fehlender Streckenkenntnisse. Weil ihre Leistung bei den Entscheidern insgesamt gut ankam, bekam sie auch für die WM-Saison 2025 den Zuschlag.

Um besser vorbereitet in die zweite WorldWCR-Saison starten zu können – sie besitzt zum Beispiel nur eine Lederkombi –, startete Michel und ihr Teamchef Stefan Laux am 6. Januar ein Crowdfunding mit dem Ziel, 25.000 Euro einzusammeln. Ende Januar waren aber erst 3.500 Euro eingegangen.



Mittlerweile sieht es besser aus; mit 20.900 Euro ist die erhoffte Zielgröße jedoch noch nicht erreicht.

Lucy Michel hatte offenbar selbst nicht an den Erfolg der Spendenaktion geglaubt und bedankte sich bereits bei einem viel kleineren Betrag überschwänglich.



«Vielen Dank, dass wir bereits bei 10.400 Euro sind; das ist eine so beachtliche Summe», sagte Michel in einem Instagram-Beitrag. «Wir hätten uns niemals ausgemalt, dass wir überhaupt so viel Geld zusammenbekommen. Das ist ... mir fehlen einfach die Worte dafür. Ich bedanke mich bei jedem großen Spender, bei jedem kleinen Spender, denn das hilft uns so viel weiter für diese Saison. Vielen lieben Dank!»

Wer helfen möchte, dass die einzige deutschsprachige Teilnehmerin an der Frauen-Weltmeisterschaft solide aufgestellt ist, kann weiterhin einen Beitrag leisten.