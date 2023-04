Drehna: Max Nagl (Honda) gewinnt Samstagsrennen

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Titelverteidiger Max Nagl (Honda) das Samstagsrennen der ADAC MX Masters in Fürstlich Drehna vor Henry Jacobi (KTM) und Tom Koch (KTM). Jordi Tixier (Honda) stürzte.

Auftakt der ADAC MX Masters in Fürstlich Drehna: Mit einem Start-Ziel Sieg gewann Titelverteidiger Max Nagl (Honda) das Samstagsrennen der 450er Masters Klasse.

Der britische Sarholz-KTM-Pilot Adam Sterry stürzte in der Anfangsphase des Rennens und musste eine Aufholjagd starten, die ihm immerhin noch P6 einbrachte. Auch Jordi Tixier (KMP Honda) flog im Rennen spektakulär per Highsider ab, musste das Rennen allerdings aufgeben.

Max Nagl gewann am Ende mit einem Vorsprung von 10,2 Sekunden vor Henry Jacobi (Sarholz KTM) und Tom Koch (Kosak KTM).

«Beim ersten Rennen ist der Druck immer besonders groß», erklärte Sieger Max Nagl nach dem Rennen. «Am Ende hatte ich schon mit Armkrämpfen zu tun und musste etwas Tempo rausnehmen. Für morgen werden wir das Fahrwerk noch etwas ändern, so dass ich nicht so schnell feste Arme bekomme.»

Nagl wechselte in diesem Jahr von Husqvarna auf die KMP-Honda: «Die Umstellung ist gut gelungen, aber am Anfang hatte ich mit der Honda am Start Probleme. Ich habe sehr viel trainieren müssen, weil jedes Motorrad in Sachen Geometrie und Motor anders ist und da musst du auch die Technik anpassen. Das hat einige Zeit gedauert aber mittlerweile habe ich eine gute Position gefunden. Auch in Sachen Leistung sind wir gut dabei. Jetzt freue ich mich auf die Rennen am Sonntag. Die Strecke ist anders als letztes Jahr. Es gibt viele harte Kanten und Steine.»

Lokalmatador Maximilian Spies (Kosak KTM), der in Drehna sein Masters Debüt in der 450er Klasse gab, beendete das Rennen auf Rang 5. Noah Ludwig, der ebenfalls in dieser Klasse debütierte, kam auf P14 ins Ziel.

Ergebnis ADAC MX Masters Drehna, Samstag:

1. Max Nagl (D), Honda

2. Henry Jacobi (D), KTM

3. Tom Koch (D), KTM

4. Michael Sandner (A), KTM

5. Maximilian Spies (D), KTM

6. Adam Sterry (GB), KTM

7. Lukas Platt (D), KTM

…

11. Nico Koch (D), GASGAS

…

14. Noah Ludwig (D), KTM

…

35. (DNF) Jordi Tixier (F), Honda