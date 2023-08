Jeffrey Herlings (KTM) dominiert beim Auftaktrennen

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings dominierte das Auftaktrennen zur 5. Veranstaltung der ADAC MX Masters auf der Hartbodenstrecke in Gaildorf, während Tabellenführer Max Nagl (Honda) nur auf Rang 8 ins Ziel kam.

Mit einer absolut überzeugenden Leistung gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings das Auftaktrennen zum 5. Event der ADAC MX Masters in Gaildorf. Die Wetterbedingungen am Samstag waren perfekt. Die Hartbodenstrecke präsentierte sich in gutem Zustand und der griffige Boden sorgte für spektakuläre Rennaction.

Bereits in den Trainings-Session legte 'The Bullet' mit 1:42.610 die mit Abstand beste Rundenzeit vor. Die Qualifikationszeit von WM-Pilot Pauls Jonass (Honda), der das Rennen wie Herlings ebenfalls für einen Gastauftritt nutzte, war bereits 1,4 Sekunden langsamer als die von Polesetter Herlings.

Im ersten Lauf, der bei den ADAC MX Masters am Samstag gestartet wird, dominierte Herlings das Geschehen von Anfang an. Er zog den Holeshot, beging keinerlei Fehler, verwaltete seinen Vorsprung und gewann mit einem Vorsprung von 22,9 Sekunden vor dem Rest des Feldes.

Sarholz.-KTM-Pilot Henry Jacobi startete auf Rang 2 und fuhr über die gesamte Renndistanz ein solides Rennen auf P2. In der Anfangsphase setzte er sich gegen Pauls Jonass durch, der am Ende dann noch einmal attackieren konnte. Jacobi behielt die Kontrolle und konnte seine Position behalten. Auch Kosak-KTM-Pilot Tom Koch zeigte wieder eine tolle Leistung, als er in den letzten Runden seinerseits die Lücke zu Jonass schließen konnte und in der letzten Runde am Letten vorbeiging und den Lauf auf P3 beendete.

Tabellenführer Max Nagl (Honda) dürfte mit seinem Samstags-Ergebnis nicht zufrieden sein. Er qualifizierte sich nur auf P12 für die Rennen und hing nach dem Start schon in den ersten Runden hinter dem überraschend gut aufgelegten Boris Maillard (Suzuki) fest. Maillard hatte sich hinter Herlings und Jonass auf P3 qualifiziert und war auch gut ins Rennen gestartet. Nagl schien in der Anfangsphase schneller fahren zu können, doch er fand keinen Weg am Franzosen vorbei. Nach der Hälfte des Rennens rückte von hinten Maximilian Spies (KTM) nach, der sich anschließend gegen Nagl durchsetzte. Nagl beendete das Rennen am Ende nur auf Rang 8. Sein Teamkollege Jordi Tixier kämpfte bis zum Schluss mit Jonass und Koch um P3, fiel dann aber nach einem Ausrutscher etwas zurück. Trotzdem erreichte Tixier das Ziel auf P5 vor seinem Landsmann Maillard.

Stefan Ekerold (Husqvarna) konnte nach einem schweren Trainings-Crash in Münster nicht in Gaildorf antreten.

Samstagsrennen ADAC MX Masters, Gaildorf:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Henry Jacobi (D), KTM

3. Tom Koch (D), KTM

4. Pauls Jonass (LAT), Honda

5. Jordi Tixier (F), Honda

6. Boris Maillard (F), Suzuki

7. Maximilian Spies (D), KTM

8. Max Nagl (D), Honda

9. Adam Sterry (GB), KTM

10. Tim Koch (D), Husqvarna

11. Nico Koch (D), GASGAS

12. Simon Jost (SK), KTM

13. Paul Haberland (D), Husqvarna

...

DNS: Stefan Ekerold (D), Husqvarna

Das Youngsters-Rennen wurde von den WM-Startern bestimmt. Marnique Appelt (GASGAS) gewann zunächst den Start und führte während der ersten Hälfte des Rennens. Kay Karssemakers (Husqvarna) rückte nach und übernahm die Führung, während sich Tabellenführer Oriol Oliver (KTM) nach mäßigem Start erst von P5 aus nach vorne kämpfen musste. Der spanische WZ-Racing Pilot legte einen Endspurt ein und konnte am Ende die Hackordnung wiederherstellen. Oriol gewann das Samstags-Rennen vor Karssemakers und Appelt.

Ergebnis Youngster Cup:

1. Oliver Oriol (E), KTM

2. Kay Karssemakers (NL), Husqvarna

3. Marnique Appelt (D), GASGAS

4. Peter König (D), KTM

5. Cato Nickel (D), KTM