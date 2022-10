Das erwartet die Rallye-Raid-Piloten in Andalusien

Zum Abschluss der Rallye-Raid-WM 2022 erwartet die Teilnehmer in Andalusien ein gänzlich anderes Terrain, als bei den ersten drei Events. Wer dabei ist und weitere wichtige Informationen rund ums Saisonfinale.

Die Rallye Andalusien ist der einzige Event der Weltmeisterschaft, der in Europa stattfindet. Die Saison begann mit der Dakar in Saudi-Arabien und setzte sich anschließend in Abu Dhabi und Marokko fort. Bei allen drei Rallyes dominierte Sand und Dünen.

In Andalusien gibt es zwar auch Wüsten, dennoch sind die Wege steinig, wovon sich die Teilnehmer bei Tests am Sonntag und Montag einen Eindruck verschaffen konnten. Offiziell beginnt das Saisonfinale am Mittwochnachmittag mit dem Prolog über knapp 10 km.

Es folgen vier Etappen, die in den Provinzen Cádiz und Sevilla stattfinden. Die Distanz der Wertungsprüfungen beträgt jeweils zwischen 200 und 300 km am Tag. Insgesamt sind eine Gesamtdistanz von 1952 km Kilometer zu absolvieren, davon 1014 km als Wertungsprüfung. Zusätzlich zu den wenigen Signalen und Absperrungen entlang der Strecke wird ein farblich gekennzeichnetes Roadbook verteilt.

Die Verbindungen führen die Piloten zum Biwak, das über die gesamte Rallye im ‹Gran Hipodromo de Andalucia› bleibt – so sollen Zuschauer angelockt werden. Auf der letzten Etappe am Samstag (23. Oktober) ist Dos Hermanas das Ziel.

In der Rally-GP-Wertung der Werkspiloten sind 16 Fahrer gemeldet. Red Bull KTM ist lediglich mit Kevin Benavides dabei, bei Monster Energy Honda fehlt dagegen nur der verletzte Pablo Quintanilla. Im Hero-Team ist mit Sebastian Bühler ein Deutscher am Start.