GASGAS RX450F Replica: Daker-Siegermaschine zu kaufen

GASGAS RX450F Replica: Nahe an der Dakar-Siegermaschine von Sam Sunderland

Das käufliche Rallye-Rennmotorrad KTM 450 Rally Replica bekommt Konkurrenz aus dem eigenen Haus in Form der GASGAS RX450F Replica.

Was SPEEDWEEK-Leser seit zwei Wochen wissen, ist nun offiziell: Nicht nur KTM und Husqvarna, sondern neu auch GASGAS bietet eine käufliche Version des Rallye-Werksmotorrads an. Das bot sich an nach dem Sieg von GASGAS-Werksfahrer Sam Sunderland an der Dakar-Rallye 2022.

Die GASGAS RX450F Replica benötigt keine zusätzliche Ausstattung, um an Rallyes teilzunehmen. Handgefertigt sind einige Rallye-spezifische Komponenten verbaut, die auch an den Rennmotorrädern von Sam Sunderland und Daniel Sanders zu finden sind. Der Vorbau, der die Navigationsinstrumente trägt, ist aus Karbon gefertigt. Die Bremsen, 300 mm Durchmesser an der Front, liefert Brembo, den Auspuff Akrapovic, die Felgen Excel.

Die GASGAS RX450F Replica basiert auf dem Motocross-Motor mit 450 ccm. Die Elektronik sorgt für eine nutzbare Leistung, die speziell auf den Rallyesport zugeschnitten ist. Für zusätzliche Zuverlässigkeit sorgt eine verstärkte Kupplung und ein spezielles Getriebe, ein überarbeiteter SOHC-Zylinderkopf sowie das Pleuel und der Kolben von Pankl.

Bei der neuen GASGAS RX 450F Replica ist das beste Fahrwerk verbaut, das WP zu bieten hat. An der Front die XPLOR PRO 7548 Gabel und am Heck das XPLOR PRO 7750 Zentralfederbein. Die Federwege messen 300 und 280 mm. Diese Kombination sorgt dank konstanter Leistung in schwierigstem Rallye-Terrain für jede Menge Vertrauen. Der Gitterrohrrahmen ist aus Chrommolybdän-Stahlrohren gefertigt.

In zwei Tanks an der Front und im selbsttragenden Hecktank können insgesamt 34 Liter Benzin untergebracht werden. Die GASGAS RX450F Replica ist weltweit in sehr begrenzter Stückzahl erhältlich!