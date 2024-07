Northern Talent Cup vor dem Sachsenring-Highlight

Stefan Bradl (li.) verteilte in Most die Pokale

Die Nachwuchstalente starten im Rahmen des Motorrad Grand Prix Deutschland. Jurrien van Crugten führt auf dem Weg zur MotoGP. Richard Irmscher ist in Reichweite und bester Deutscher.

Für die Nachwuchspiloten des Northern Talent Cup gab es nach der vierten Saisonrunde, die im Rahmen der IDM stattfand, nur eine kurze Verschnaufpause, bevor es an diesem Wochenende (5. bis 7. Juli) direkt mit dem Highlight des Jahres weitergeht. Zur fünften Runde starten die jungen Fahrer im Rahmen der MotoGP beim Motorrad Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring und können dort unter den wachsamen Augen zahlreicher begeisterter Fans und Seite an Seite mit ihren großen Idolen an den Start gehen.

Der Niederländer Jurrien van Crugten führt das Feld dabei nach einem Doppelsieg zuletzt im tschechischen Most mit insgesamt 119 Zählern an. Matteo Masili aus Italien liegt mit 94 Punkten nicht weit entfernt. Auch der Deutsche Richard Irmscher, der nach der vierten von sieben Veranstaltungen auf Rang 3 der Gesamtwertung gerutscht ist, kann mit 91 Punkten auf dem Sachsenring schnell wieder auf die Spitze aufholen.

«Diese Woche wird auf jeden Fall sehr spannend», beginnt der 15-jährige Pilot vom Racingteam Irmscher. «Ich hoffe auf einen Heimsieg und freue mich auf die MotoGP. Mal schauen, wie das alles wird.»

Auf Platz 8 der Gesamtwertung liegt Thias Wenzel. Der Kiefer Racing-Fahrer hat bisher 60 Punkte gesammelt. «Der Sachsenring ist ziemlich gut. Man fährt viele Kurven blind, also sieht nicht wie es weitergeht. Einige Kurven sind auch recht schwierig, aber Kurve elf, der Wasserfall ist sehr cool», so der 15-Jährige. «Ich freue mich auf die MotoGP, die habe ich lange nicht mehr live erlebt und ich hoffe, dass ich meine Zeiten auf dem Sachsenring verbessern und gute Ergebnisse in den Rennen einfahren kann.»

Ben Wiegner liegt nach acht von 14 Rennen mit 44 Punkten auf Position 12 der Gesamtwertung. Der 14-jährige JB-Racing-Fahrer war zuletzt mit seinem Rennwochenende in Most zwar nicht zufrieden, stand aber bei der IDM-Veranstaltung auf dem Sachsenring im Mai bereits auf dem Podium.

Mit zwei 15. Plätzen holte Alexander Weizel in Most seine ersten beiden Meisterschaftspunkte. «Am Sachsenring gefällt mir der Wasserfall besonders gut, auch das die Kurven nicht besonders einsichtig sind», erklärt der 16-Jährige, der sich bereits auf das kommende Wochenende freut. «Ich denke, es wird sehr besonders mit der MotoGP und auch sehr aufregend. Mein Ziel ist es, mehr zu lernen und bessere Ergebnisse zu erzielen», fasst der Weizel Racing Team-Pilot seine Absichten zusammen.

Das Highlight-Wochenende beginnt am Freitag mit einem ersten 25-minütigen Freien Training um 12:05 Uhr, gefolgt vom zweiten Freien Training um 16:25 Uhr. Um 17:55 Uhr starten die Nachwuchsfahrer dann zum einzigen 25-minütigen Qualifying, das über die Startaufstellung beider Rennen entscheidet, die am Samstag um 17:00 Uhr und am Sonntag um 15:30 stattfinden und über 16 Runden ausgetragen werden.