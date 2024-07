Honda Challenge: Spitze hart umkämpft 24.07.2024 - 16:31 Von Esther Babel

© Moto Trophy Die nächste Genration wird ausgebildet

Obwohl für diese Saison mehrere Fahrer die Honda Talent Challenge in Richtung Northern Talent Cup verlassen haben, hat die Serie nichts an Spannung verloren. In Oschersleben gibt es wieder Punkte.