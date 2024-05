NTC-Piloten kehren in die Motorsport Arena zurück

Die dritte Veranstaltung der Nachwuchsschule von Dorna, KTM und ADAC findet am kommenden Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben statt. Erneut im Rahmen der IDM.

Nach dem Saisonauftakt im April im niederländischen Assen und der zweiten Runde vor über drei Wochen auf dem Sachsenring reisen die Nachwuchspiloten des Northern Talent Cup an diesem Wochenende (31. Mai bis 2. Juni) wieder in die Magdeburger Börde. Die Motorsport Arena Oschersleben war bereits Anfang April Gastgeber für den Vorsaisontest der jungen Fahrer, die nun allesamt mit Strecken-Kenntnissen zum fünften und sechsten Rennen der Saison 2024 anreisen.

Der Niederländer Jurrien van Crugten (BB64 Academy) führt die Gesamtwertung nach bisher zwei Podestplätzen und einem Sieg mit 61 Punkten vor dem Franzosen Antoine Nativi (Racing Nativi Team) an. Tom Rolin aus Belgien (Junior Black Knights) liegt auf Position 3 gefolgt von Matteo Masili aus Italien (SaMarigosa MM Racing Team) und dem Österreicher Tobias Kitzbichler (Racingteam Kitzbichler).

Auf Position 6 liegt derzeit mit Ben Wiegner der beste Deutsche. Der JB-Racing-Fahrer stand zuletzt auf dem Sachsenring mit Position 3 auf dem Podium. Der 14-Jährige freut sich auf Oschersleben, einen Kurs, auf dem er beim Vorsaisontest die Nase vorn hatte: «An der Strecke gefällt mir, dass sie einen schönen Fluss hat. Es fährt sich dort richtig gut. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder einen Podiumsplatz einfahren kann und hoffe, dass ich wieder vorne mitfahren kann, so wie es mir beim Test gelungen ist.»

Thias Wenzel, der mit einem Auftaktpodium in Assen glänzen konnte, liegt nach zwei von sieben Runden auf dem achten Platz der Gesamtwertung. «Oschersleben finde ich ganz okay», so der 15-jährige NTC-Rookie vom Kiefer Racing Team. «Die Strecke liegt meinem Zuhause am nächsten und ich hoffe, dass ich dieses Mal schnellere Zeiten fahren kann als beim Test dort und eine gute Platzierung mitnehmen kann.»

Richard Irmscher vom Racingteam Irmscher liegt als dritter Deutscher innerhalb der Top-10 der Klassifizierung. «Oschersleben hat ein tolles Layout mir vielen Überholmöglichkeiten», sagt der 15-Jährige voller Vorfreude. «Daher hoffe ich nun, dass ich meine bisherigen Ergebnisse an diesem Wochenende in der Motorsport Arena noch verbessern kann», ergänzt er nach einem achten, einem siebten und einem vierten Platz.

Auch NTC-Rückkehrer Dustin Schneider will seinen elften Gesamtrang verbessern. «Ich möchte in den Trainings immer mindestens unter die Top-5 kommen und ebenso im Qualifying für eine gute Ausgangslage. Das ist definitiv mein Ziel und würde mir in den Rennen helfen», vermutet der 17-Jährige von Mass Sports Racing By JRP Motorsport. «Im Rennen wäre ein Podium natürlich toll, aber da muss viel zusammenkommen. Ein Top-5-Ergebnis wäre auch hier sehr gut. Ich möchte unbedingt vorne dabei sein und Punkte sammeln sowie meine bisherige Erfahrung ausbauen.»

Alexander Weizel fährt 2024 wie Wiegner, Wenzel und Irmscher seine erste Saison im Northern Talent Cup und sammelt fleißig Kilometer. «Mir gefällt an Oschersleben, dass die Strecke sehr technisch aber auch flüssig ist», so der Weizel Racing Team-Fahrer. Der 16-Jährige konnte beim Test in der Motorsport Arena gute Rundenzeiten fahren und erwartet daher auch an diesem Wochenende ein gutes Gefühl zu entwickeln.

Die dritte Runde im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) beginnt am Freitag mit zwei Freien Trainings um 09:10 Uhr und 12:40 Uhr, bevor noch am gleichen Tag das erste 30-minütige Qualifying ab 16:30 Uhr ausgefahren wird. Das zweite Qualifying am Samstag um 10:10 Uhr entscheidet dann endgültig über die Startplätze für beide Rennen, die jeweils am Samstag um 15:15 Uhr und am Sonntag um 12:35 Uhr beginnen und unter www.idm.de/live im Livestream verfolgt werden können.