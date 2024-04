Loris Baz (Ducati): Rechter Fuß schon wieder kaputt 30.04.2024 - 11:22 Von Kay Hettich

© Instagram/Loris Baz Die lange Schraube wurde Loris Baz neu eingesetzt

Die Rückkehr von Loris Baz in die MotoAmerica soll mit dem Titelgewinn von Ducati enden, doch beim Saisonauftakt in Road Atlanta wurde der Franzose, wie beim Superbike-Meeting in Mandalika 2023, vom Motorrad gerammt.