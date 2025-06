Kanada-GP: Russell bleibt 1., absurde Strafe Norris

​George Russell bleibt Sieger des Grand Prix Kanada, vor Max Verstappen und Kimi Antonelli. Die Rennkommissare haben zwei Proteste abgewiesen – und Lando Norris eine lächerliche Strafe gegeben.

Bis tief in die europäische Nacht hatten die Rennkommissare des Kanada-GP viel zu tun. Sie verhängten gegen den McLaren-Fahrer Lando Norris eine bedeutungslose Fünfsekunden-Strafe, für den Rammstoss gegen Oscar Piastri.

Bedeutungslos deshalb, weil Norris zwar ausgeschieden ist, aber auch als 17. gewertet wurde. Hätte es der Engländer nicht ins Klassement geschafft, dann hätte die (nicht addierbare) Zeitstrafe umgewandelt werden müssen in eine Strafversetzung beim kommenden GP-Wochenende von Österreich.

Verwarnungen gab es nach dem Kanada-GP für: Carlos Sainz, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Esteban Ocon und Kimi Antonelli.

Sie alle hatten nach dem Fallen der Zielflagge Gegner überholt (was völlig normal ist), aber weil entlang der Strecke noch das Signal SC (für Safety-Car) gezeigt wurde, mussten die Rennkommissare handeln.

Am heikelsten für die Regelhüter Gerd Ennser (Deutschland), Matthew Selley (Australien), Enrique Bernoldi (Brasilien), Natalie Corsmit (Belgien) und Marcel Demers (Kanada) war dann der Fall Russell.



RBR hatte aus zwei Gründen gegen Sieger Russell Proteste eingelegt – wegen einer ungleichmässigen Fahrweise (abruptes Verzögern, worauf der verblüffte Verstappen rechts am führenden Mercedes vorbeiging), zudem solle der Brite den vorgeschriebenen Abstand zum Safety-Car von maximal zehn Fahrzeuglängen nicht eingehalten haben.



Das Urteil der Regelhüter kam fast sechs Stunden (!) nach dem Fallen der Zielflagge: Die Proteste von Red Bull Racing wurden beide als zu wenig stichhaltig abgewiesen.



In der Urteilsbegründung steht: «Bremsmanöver hinter dem Safety-Car sind gang und gäbe und müssen von den Piloten erwartet werden. Daher wird die Regel mit den zehn Wagenlängen Abstand zum Safety-Car auch mit Augenmass und nicht nach Zentimetern beurteilt. Von unberechenbarem Fahren von George Russell kann nicht die Rede sein, von unsportlichem Verhalten ebenfalls nicht. Damit ist den beiden Protestpunkten die Grundlage entzogen.»





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11