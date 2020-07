GAZOO RACING DAYS: Mit Toyota zum Speed-Abenteuer

Zwei Übernachtungen im Steirerschlössl in Zeltweg

Der malerische Red Bull Ring in Spielberg

Du hast Lust auf zwei Tage voller Adrenalin, Action und Speed? Gemeinsam mit Toyota verlosen wir drei Mal zwei Plätze für die GAZOO RACING DAYS in Spielberg/Österreich. Mit etwas Glück bist du dabei!

Was erwartet dich bei den GAZOO RACING DAYS?



Seit 2015 sind die Motorsport-Aktivitäten von Toyota unter dem Dach von TOYOTA GAZOO Racing gebündelt.



Das Know-how und die Erfahrungen aus dem Renn- und Rallye-Sport nutzt Toyota für die Entwicklung leistungsstarker Serienfahrzeuge, bei denen zu 100 Prozent das pure Fahrerlebnis im Vordergrund steht.

Genau dieses einmalige Fahrerlebnis kannst du bei den GAZOO RACING DAYS erleben. Von 24. bis 26. September 2020 wird der TOYOTA GR Supra ausgiebig getestet. Unter anderen könnt ihr den GR Supra auf dem legendären Red Bull Ring zum Kochen bringen und voll aufs Gas steigen. Und auch der TOYOTA GR Yaris wird vor Ort sein.

Der Gewinn:



• An- und Abreise nach Spielberg

• 2 Übernachtungen im exklusiven Hotel Steirerschlössl

• 2 Tage Driving Experience am Red Bull Ring in Spielberg/Österreich

• Verpflegung und Rahmenprogramm



Teilnahmeschluss ist der 24. August 2020 – wir wünschen dir viel Glück!