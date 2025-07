MotoGP Sachsenring: Franco Morbidelli im Krankenhaus!

Nach seinem schweren Unfall im MotoGP-Sprint am Sachsenring wurde Ducati-Pilot Franco Morbidelli erst im Medical-Center an der Strecke untersucht und dann aber ins Krankenhaus nach Chemnitz gebracht.

Dieser Sturz sah wirklich übel aus!

In Runde drei des MotoGP-Sprints am Sachsenring flog Ducati-Pilot Franco Morbidelli in Kurve 8 heftig ab. Gleich mehrfach überschlug er sich, rauschte mit hoher Geschwindigkeit durchs Kiesbett.

Direkt nach dem schweren Unfall vermeldete die MotoGP: Der Fahrer sei «ok». Er werde aber im Medical-Center untersucht. Danach das Update: Morbidelli wird nach Chemnitz ins Krankenhaus gebracht.

Sein VR46-Ducati-Team teilte nach Ende des Rennens mit: «Nach der Untersuchung im Medical-Center der Rennstrecke wurde bei Franky eine schwere Prellung des linken Schlüsselbeins diagnostiziert. Er wird zur weiteren Untersuchung ins Chemnitzer Krankenhaus gebracht.»

Morbidelli ist bei Weitem nicht der erste Verletzte des Deutschland-GP-Samstags: Maverick Vinales verunfallte im Qualifying, kugelte sich die Schulter aus und zog sich zudem einen Riss an einem Knochen in seiner Schulter zu. Er konnte beim Sachsenring-Sprint nicht starten (ebenso wenig am Sonntag). Es sieht danach aus, als würde er auch das Brünn-Wochenende ausfallen. Auch in den unteren Klassen gab es am verregneten Samstag viele Unfälle.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 319 Punkte. 2. A. Marquez 241. 3. Bagnaia 181. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 81. 10. Quartararo 74. 11. Vinales 69. 12. Binder 51. 13. Ogura 49. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Miller 38. 17. Marini 38. 18. Rins 35. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 368 Punkte. 2. Aprilia 154. 3. KTM 141. 4. Honda 131. 5. Yamaha 105.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 500 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 322. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 150. 5. Aprilia Racing 138. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. Monster Energy Yamaha 109. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 47.