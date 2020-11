2 Tage voller Action – die Toyota GAZOO Racing Days

Dieser Sportwagen hat Racing-DNA. Inspiriert von über 50 Jahren Motorsportgeschichte, steht der GR Supra für ein Fahrerlebnis reinster Natur.

Speed, Adrenalin und Fahrspaß: Für die Gewinner der GAZOO Racing Days hieß es Vollgas. An zwei actionreichen Tagen durften sie den Toyota GR Supra auf dem Red Bull Ring in Spielberg, Österreich, ausgiebig testen. Eine Driving Experience, die es in sich hatte. Aber seht am besten selbst:

Das ist der neue Toyota GR Supra

GAZOO Racing – eine Toyota Markenwelt, die die Grenzen des Möglichen im Motorsport immer wieder infrage stellt. Technologien aus dem Rennsport werden auf Serienfahrzeug umgelegt, so auch beim neuen GR Supra.

Herausgekommen ist ein Fahrzeug, das alle Kriterien eines Sportwagens erfüllt: Design, Performance, Technik und das pure Fahrgefühl. Die charakteristischen Designelemente wie die lange Motorhaube verbinden die Aerodynamik des Rennsports mit einem futuristischen Outfit. Und auch die Fahrleistung wird perfekt unterstützt. Denn der GR Supra ist ein Rennwagen mit Straßenlizenz. Ausgestattet mit einem 3,0-Liter-Sechszylinder-Motor, einem Twin-Scroll-Turbolader und der Kraftstoffdirekteinspritzung, liefert der GR Supra 340 PS und 500 Nm Drehmoment.

Abgerundet wird der GR Supra mit feinster Technik im Cockpit: Head-up-Display und ein Multimedia-System mit Navigation, Supra Connect und Freisprecheinrichtung vervollständigen den ultimativen Fahrspaß.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 7,5 / außerorts 6,5 / innerorts 9,1. CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 170. Die Kraftstoffverbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt.