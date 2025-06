Alex Marquez erfolgreich operiert – Rückkehr ungewiss

Alex Marquez (Ducati) hat bei seinem Sturz im MotoGP-Rennen in Assen eine Fraktur des zweiten Mittelhandknochens erlitten. Er wurde in Madrid erfolgreich operiert, seine Teilnahme auf dem Sachsenring ist fraglich.

So hätte sich Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez das MotoGP-Wochenende in Assen nicht vorgestellt. Zunächst sicherte er sich im Qualifying am Samstag Startplatz 3. Im Sprintrennen holte er sich dann zum 14. Mal in dieser Saison den zweiten Platz – nur Bruder Marc war wieder einmal schneller.

Im Grand Prix am Sonntag wurde es nach dem Start hektisch für den 29-Jährigen. In der sechsten Runde stürzte er im Zweikampf mit Pedro Acosta (KTM) und zog sich dabei eine Fraktur des zweiten Mittelhandknochens zu.

Zum üblichen Medientermin nach dem Rennen ist Alex Marquez verständlicherweise nicht mehr erschienen – er flog am Sonntagabend nach Madrid, um sich operieren zu lassen. Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, wie sein Gresini-Team am 30. Juni mitteilte. «Die Operation der Fraktur des zweiten Mittelhandknochens der linken Hand wurde erfolgreich abgeschlossen. Weitere Neuigkeiten zur Genesung von Alex Marquez folgen in den nächsten Tagen», hieß es in einem kurzen Statement auf Instagram.

Der Zwischenfall von Marquez und Acosta wurde von den Stewards als Rennunfall eingestuft – es wurden keine Strafen ausgesprochen. Der WM-Zweite ist mit der Verletzung ohnehin genug gestraft. Ob er in zwei Wochen beim Sachsenring-GP antreten kann, ist fraglich.

Durch seinen Ausfall liegt Alex Marquez in der WM-Tabelle nun 68 Punkte hinter Bruder Marc. Auf Pecco Bagnaia, der im Assen-GP Dritter wurde, hat er noch 58 Punkte Vorsprung.

Ergebnisse MotoGP Assen, Rennen (29. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 40:14,072 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,635 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,666

4. Pedro Acosta (E), KTM, +6,084

5. Maverick Vinales (E), KTM, +10,124

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,163

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +18,896

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,295

9. Enea Bastianini (I), KTM, +23,687

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +23,743

11. Brad Binder (ZA), KTM, +24,251

12. Johann Zarco (F), Honda, +24,875

13. Alex Rins (E), Yamaha, +24,882

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,065

15. Somkiat Chantra (T), Honda, +49,219

16. Aleix Espargaro , (E), Honda, +49,360

– Ai Ogura (J), Aprilia, 26 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 23 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 19 Runden zurück

– Fermin Aldeguer (E), Ducati, 19 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 16 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Assen, Sprint (28. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 13 Runden in 20:02,150 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,351 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,247

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,269

5. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,686

6. Maverick Vinales (E), KTM, +4,074

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +9,064

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,159

9. Pedro Acosta (E), KTM, +8,069*

10. Brad Binder (ZA), KTM, +11,143

11. Johann Zarco (F), Honda, +11,327

12. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +12,147

13. Enea Bastianini (I), KTM, +15,290

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,899

15. Alex Rins (E), Yamaha, +15,900

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +16,707

17. Ai Ogura (J), Aprilia, + 17,554

18. Aleix Espargaro , (E), Honda, +27,287

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,441

– Fabio Quartararo (F), Yamaha

– Raul Fernandez (E), Aprilia

– Joan Mir (E), Honda

* 3-Sekunden-Strafe

WM-Stand nach 20 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 307 Punkte. 2. A. Marquez 239. 3. Bagnaia 181. 4. Morbidelli 139. 5. Di Giannantonio 136. 6. Bezzecchi 121. 7. Zarco 101. 8. Acosta 98. 9. Aldeguer 81. 10. Vinales 69. 11. Quartararo 67. 12. Ogura 49. 13. Binder 47. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Marini 38. 17. Rins 35. 18. Miller 33. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 356 Punkte. 2. Aprilia 145. 3. KTM 137. 4. Honda 128. 5. Yamaha 98.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 488 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 320. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 275. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Aprilia Racing 129. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. LCR Honda 102. 8. Monster Energy Yamaha 102. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 42.