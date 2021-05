Widersprüchliche Infos: Wie fit ist Steven Odendaal?

Als einer von wenigen Piloten der Supersport-WM 2021 fuhr Steven Odendaal (Yamaha) in Navarra bereits Rennen. Mit seinen Gegnern in der spanischen Meisterschaft hatte der ehemalige Moto2-Pilot kaum Mühe.

Der Circuito de Navarra ist eine neue Rennstrecke im Kalender der Superbike-WM, das Debüt der Rennstrecke ist am 21./22. August vorgesehen. Um am Rennwochenende vorbereitet zu sein, legten manche Teams der Superbike-Serien einen Test auf der spanischen Piste ein. Das Supersport-Team Bardahl Evan Bros nutzte dafür das zweite Saisonmeeting der spanischen Serie am vergangenen Wochenende.

Für Pilot Steven Odendaal ging es aber auch darum, die Einsatzbereitschaft seiner Schulter zu testen. Der Südafrikaner war beim Barcelona-Test Ende März gestürzt und klagt auch sechs Wochen später noch über Probleme im Bereich von Schulter und Arm.



Weniger Schwierigkeiten macht der Speed des ehemaligen Moto2-Piloten: Nach Startplatz 5 im Qualifying kämpfte der 28-Jährige im ersten Rennen am Samstag mit Borja Gomez um den Sieg und behielt um 0,8 sec die Oberhand. Die Verfolger hatten die beiden Yamaha-Piloten um gut 15 sec abgehängt.

Widersprüchliche Aussagen gibt es dagegen zum zweiten Rennen am Sonntag, in dem Odendaal nach nur sechs Runden in Führung liegend die Box ansteuerte. Während das Weltmeister-Team von einem geplanten Rückzug sprach, berichtet die offizielle Website der Serie von zu großen Schmerzen beim Johannesburger.



«Die Strecke in Navarra war sehr anstrengend für meine rechte Schulter. Es gibt viele harte Bremszonen und viele Rechtskurven, was mir aber geholfen hat, mich auf den Saisonauftakt in Aragón vorzubereiten», beschwichtigt Odendaal. «Wir hatten ein sehr positives Wochenende. An den drei Tagen haben wir verschiedene Setup-Lösungen ausprobiert, um mein Gefühl auf dem Bike zu verbessern und zu verstehen, welchen Weg wir weiter verfolgen. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit des Teams. Ich kann den Saisonstart kaum erwarten – ich habe große Erwartungen!»