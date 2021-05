Dominique Aegerter: «Die haben alle Benzin im Blut»

Teammanager Kervin Bos führt die Fans bei der digitalen Teampräsentation von Ten Kate Yamaha innerhalb zehn Minuten durchs Programm. Die Supersport-Fahrer Domi Aegerter und Galang Hendra Pratama wurden zugeschaltet.

Routiniert und redegewandt gewährte Ten-Kate-Teammanager Kervin Bos bei der Online-Präsentation seiner beiden diesjährigen Supersport-WM-Piloten Dominique Aegerter und Galang Hendra Pratama einige Blicke ins Heiligste der niederländischen Tuningschmiede, die bereits zehn WM-Titel gewann: Neun in der Supersport-WM und 2007 mit James Toseland in der Superbike-WM.

Aegerter hat bei sämtlichen Wintertests gute bis herausragende Leistungen gezeigt und zählt zum Favoritenkreis für die an Pfingsten in Aragonien beginnende Weltmeisterschaft 2021. «Er ist unser Titelanwärter», unterstrich Bos. «Er bringt aus verschiedenen Meisterschaften viel Erfahrung mit, von Suzuka Eight Hours bis Moto2, fährt aber das erste Jahr in der Supersport-WM.»

«Ich möchte in MotoE und der Supersport-WM um Spitzenpositionen kämpfen», erzählte Aegerter. «In Moto2 konnte ich einen Grand Prix gewinnen, 2014 auf dem Sachsenring. Mein Ziel ist, die Meisterschaft und Gegner kennenzulernen, vorne zu fahren und in jedem Rennen auf dem Podium zu stehen. Für so ein erfahrenes Team zu fahren, ist ein Vergnügen. Sie haben alle Benzin im Blut. Wir kamen von Anfang an gut miteinander zurecht und waren auch gleich schnell. Den offiziellen Test in Barcelona beendete ich als Erster, hoffentlich geht es so weiter. Im Dezember besuchte ich zum ersten Mal ihre Werkstatt und war beeindruckt, mit wie viel Einsatz sie die Supersport-WM betreiben. Sie haben schon damals für den Erfolg geschuftet, das hat sich während der Wintertests ausbezahlt. Alle bei Ten Kate sind sehr nett, sie sind wie eine Familie. Sie vertrauen mir und ich ihnen. Sie kümmern sich um ihre Fahrer und hören auf mich.»

Pratama kommt aus Indonesien und eroberte in seiner ersten SSP-600-Saison 2020 insgesamt 12 Punkte; zwei zwölfte Plätze in Aragon waren seine besten Ergebnisse. «Mein Ziel in diesem Jahr ist, es in die Top-10 zu schaffen und so viele Punkte wie möglich zu erringen», so der 22-Jährige. «Und ich will jedes Rennen beenden, letztes Jahr hatte ich viele Stürze. Ich will lernen, wie man ein schneller Fahrer wird.»

Kalender der Supersport-WM 2021, Stand 29. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien