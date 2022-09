Magny-Cours, FP2: Wildcard-Pilot blamiert WM-Stars

Valentine Debise kennt sich in Magny-Cours aus

Der erste Trainingstag der Supersport-WM 2022 in Magny-Cours endete mit der Bestzeit von Gaststarter Valentin Debise (Yamaha). Weltmeister Dominique Aegerter (Yamaha) solide auf Platz 3.

Zu Beginn der zweiten Trainingssession der Supersport-WM 2022 in Magny-Cours riss die Wolkendecke auf und die Sonne schien. Der Asphalt blieb zwar bis zum Ende stellenweise feucht, die Ideallinie wurde aber trocken und im Verlauf der Session immer breiter.

Bei Halbzeit führte Regenspezialist Kyle Smith (Yamaha) in 1:46,420 min die Zeitenliste an – damit waren die Rundenzeiten bereits schneller als zuvor in der Superbike-Kategorie. Dabei waren noch nicht einmal alle Piloten eine schnelle Runde gefahren, unter anderem hatte Weltmeister und WM-Leader Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) noch keine fliegende Runde absolviert.

Beinahe mit jeder Runde wurden die Zeiten schneller. 15 Minuten vor dem Ende hatte Gaststarter Valentin Debise (Yamaha) eine 1:43,795 min vorgelegt. Dann wurde die Session für Reinigungsarbeiten unterbrochen. Aegerter hatte sich zu diesem Zeitpunkt mit 0,9 sec Rückstand auf Platz 5 eingereiht.

Nach der Unterbrechung war die Strecke trockener und dementsprechend schneller, was 300er-Weltmeister Adrian Huertas (Kawasaki) zuerst mit einer 1:43,167 min und danach mit einer 1:42,903 min unter Beweis stellte. Zeitgleich verabschiedete sich Lorenzo Baldassarri (Yamaha) mit einem Sturz aus der Session.

Am Ende sorgte Lokalmatador Debise in 1:41,766 min für die schnellste Zeit am Freitag. Mit nur 0,023 sec Rückstand folgt Althea-Ducati-Pilot Federico Caricasulo auf Platz 2, Aegerter büßte als Dritter 0,139 sec ein.

Bester Kawasaki-Pilot wurde Huertas (4.). Der Spanier zeigte bereits im ersten Training als Schnellster eine starke Leistung. Hannes Soomer sorgte auf der siebten Position für das beste Triumph-Ergebnis, unmittelbar dahinter folgt Niki Tuuli mit der besten MV Agusta.

Der Österreicher Max Kofler reihte sich mit der V2-Ducati von CM Racing auf Platz 24, Kallio-Yamaha-Pilot Patrick Hobelsberger wurde abgeschlagen 30. Marcel Brenner fuhr wegen einer Handverletzung keine Runde.