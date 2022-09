Aegerter: MotoGP-Test vor der SSP-WM in Magny-Cours

Dominique Aegerter wird beim Meeting der Supersport-WM in Magny-Cours nicht nur als MotoE-Champion 2022 antreten, sondern auch mit den Eindrücken eines MotoGP-Tests mit Suzuki. Ten Kate Yamaha erlaubte den Test.

Es sind ereignisreiche Tage für Dominique Aegerter: Am Samstag sicherte sich der Schweizer mit Platz zwei im ersten Misano-Rennen den MotoE-Weltcup und wird als Belohnung am heutigen Dienstag das MotoGP-Bike von Suzuki testen. Ab Freitag ist Aegerter dann wieder im Rahmen der Supersport-WM 2022 in Magny-Cours mit Ten Kate Yamaha aktiv.

Hintergrund für den MotoGP-Test ist die Verletzung von Werkspilot Joan Mir, der in Misano von Testfahrer Kazuki Watanabe ersetzt wurde. Der überforderte Japaner wurde überrundet, weshalb Suzuki-Teammanager Livio Suppo den Rohrbacher als Belohnung für seinen MotoE-Meistertitel die GSX-RR testen lässt. Von seinem Supersport-Team Ten Kate erhielt Aegerter die Freigabe.

«Das ist eine große Neuigkeit für mich und mit Sicherheit eine große Chance - ein Traum, im Suzuki-Werksteam zu fahren und das Motorrad zu testen. Ich bin super glücklich darüber und möchte mich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben», jubelte Aegerter. «Ich möchte mich auch bei meinem Team Ten Kate in der Supersport-Klasse bedanken, die mir diese Chance ermöglicht haben. Eine Factory MotoGP-Maschine zu fahren ist etwas, das ich schon immer ausprobieren wollte, also kann ich es kaum erwarten, auf das Motorrad zu steigen und die Gelegenheit zu genießen.»

Aegerter war bei der Supersport-WM in Most im ersten in einen Sturz verwickelt und wurde wegen Vortäuschung einer Verletzung für das zweite Rennen gesperrt. Dennoch tritt der Yamaha-Pilot beim Meeting in Frankreich mit 14 Punkten Vorsprung auf den WM-Zweiten Lorenzo Baldassarri (Yamaha) an.