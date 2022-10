Domi Aegerter: Druck von Bradley Smith in San Juan?

Vor einem Jahr feierte Dominique Aegerter beim Meeting in San Juan Villicum seinen ersten Titelgewinn. In der Supersport-WM 2022 ist der Ten Kate Yamaha-Pilot noch nicht am Ziel und er hat einen neuen Teamkollegen.

Drei Meetings und sechs Rennen der Supersport-WM 2022 nur noch aus. San Juan Villicum am bevorstehende Wochenende ist die erste Veranstaltung in Überseerennen und der Auftakt zum Schlussspurt im Meisterschaftskampf, in dem Dominique Aegerter mit 45 Punkten Vorsprung auf Lorenzo Baldassarri (beide Yamaha) die besten Karten hat.

Der Schweizer kennt die argentinische Piste aus dem vergangenen Jahr, als er mit den Plätzen 5 und 3 den Gewinn der Supersport-WM 2021 in trockene Tücher brachte. Nun kann es gerne ein Sieg sein.

«Ich habe tolle Erinnerungen an das letzte Jahr in San Juan, als wir die Meisterschaft gewonnen haben», erinnert sich der Ten Kate-Pilot gerne an Argentinien. «Ich mag die Strecke, weil sie von allem etwas hat: schnelle Kurven, langsame Kurven, lange Geraden und einige Bergauf- und Bergabpassagen. Letztes Jahr bin ich Fünfter und Dritter geworden, was nicht meine besten Ergebnisse waren, aber dieses Jahr haben wir ein viel stärkeres Paket. Wir werden ab Donnerstag hart daran arbeiten, am Wochenende unser Ziel zu erreichen, nämlich unsere Führung in der Meisterschaft auszubauen. Ich bin sicher, wir werden ein großartiges Wochenende haben.»

Weil Leonardo Taccini verletzt ausfällt, hat Aegerter beim zehnten Saisonmeeting einen neuen Teamkollegen: Bradley Smith.

«Was für eine großartige Gelegenheit für mich», freut sich der ehemalige MotoGP-Pilot auf sein erstes Rennwochenende in der seriennahen Weltmeisterschaft. «Nach einer komplizierten Saison mit Verletzungen ist es eine großartige Möglichkeit, das Jahr zu beenden, also ein großes Dankeschön an das Team, dass es mich für das Rennen in Argentinien in Betracht gezogen hat. In Villicum gibt es viele Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen muss: Das Motorrad, die Reifen, die Strecke und die WorldSBK-Meisterschaft sind komplett für mich.»