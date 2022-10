Ten Kate verblüfft: Gasteinsatz von Bradley Smith

Erstmals in der Supersport-WM am Start: Bradley Smith

Der Italiener Leonardo Taccini muss verletzungsbedingt auf die Supersport-WM in Argentinien verzichten. Domi Aegerter bekommt bei Ten Kate Yamaha den ehemaligen MotoGP-Fahrer Bradley Smith als Teamkollege.

Leonardo Taccini hat sich am vergangenen Wochenende in Portimao das Handgelenk gebrochen und wird mindestens für den Argentinien-Event vom 21.–23. Oktober ausfallen. Als Ersatz hat sein Team Ten Kate Yamaha überraschend den Engländer Bradley Smith verpflichtet.



Von 2013 bis 2018 fuhr der inzwischen 31-Jährige für Yamaha und KTM in der MotoGP-WM. Nach dieser Karriere verdingte er sich bei Aprilia als MotoGP-Test- und Ersatzfahrer, startete im MotoE-Weltcup und der Endurance-WM. Seine drei Grand-Prix-Siege feierte Smith auf Aprilia in der 125er-Klasse und wurde 2009 Vizeweltmeister für den Hersteller aus Noale.

Früher dementierte Smith jegliches Interesse an den seriennahen SBK-Meisterschaften. «Ich bin kein Production-Bike-Racer», betonte er Ende 2018. «Ich habe immer nur echte Rennmaschinen pilotiert. Und ich weiß, womit ich gut bin und was mir Freude macht. Ich bezweifle, dass ein Production-Bike das Richtige für mich ist.»



Seither hat er seine Meinung geändert und sucht schon länger nach einem Team in der Supersport-WM. Smith würde dort sogar gratis fahren, will aber kein Geld mitbringen.

«Nach einem harten Jahr mit Verletzungen ist das eine großartige Möglichkeit, die Saison zu beenden», meinte Smith zu seinem Gasteinsatz für Ten Kate. «In Villicum erwartet mich viel Neues: Das Motorrad, die Reifen, die Strecke und die Meisterschaft an sich.»

Ten Kate hat für 2023 den Spanier Jorge Navarro als Nachfolger von Champion Domi Aegerter verpflichtet, den Yamaha in die Superbike-WM und zum Giansanti Racing Team transferiert.

Wer zweiter Supersport-Fahrer bei den Niederländern wird, hängt davon ab, wie die Verhandlungen mit den Sponsoren laufen. Gelingt es, eine gute finanzielle Basis für nächstes Jahr zu schaffen, will Ten Kate den bestmöglichen Piloten verpflichten. Hinterlässt Smith in Argentinien Eindruck, könnte ihm das Türen öffnen.

«Wir sind sehr gespannt, was wir mit ihm in Argentinien erreichen können», hielt Teammanager Kervin Bos fest. «Wir werden alles daransetzen, die Yamaha R6 auf ihn abzustimmen, damit er sein Bestes zeigen kann.»