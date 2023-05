Puccetti Kawasaki: Comeback des SSP-Weltmeisters

Weil Can Öncü für das Wochenende in Barcelona ausfällt, setzt das Team Puccetti Kawasaki mit Lucas Mahias einen alten Bekannten auf die ZX-6R. Es ist die Chance für den Supersport-Weltmeister von 2017.

Der von Yari Montella (Ducati) in Assen ausgelöste Startunfall hatte für Can Öncü schwerwiegende Folgen. Mit einer gebrochenen Elle und Speiche am linken Arm fällt der 19-Jährige mindestens für die Supersport-Rennen in Barcelona am kommenden Wochenende aus.

Teamchef Manuel Puccetti musste nicht lange überlegen, wen er als Ersatz für den Türken anheuert und rief Lucas Mahias an. Der Franzose bestritt mit dem Kawasaki-Team zwischen 2019 und 2022 jeweils zwei Jahre in der Supersport- und Superbike-Kategorie. Als Weltmeister von 2017 (mit Yamaha) und dem Gewinn der französischen Serie im Jahr 2014 war der 34-Jährige im Supersport sehr erfolgreich.

In diesem Jahr bestreitet Mahias hauptberuflich die Endurance-WM mit Yamaha. «Zunächst einmal möchte ich sagen, wie leid es mir tut, dass Öncü verletzt ist. Meine letzten Saisons waren gespickt mit Verletzungen und kann gut nachvollziehen, was er durchmacht», sagte Mahias. «Ich freue mich, wieder bei Kawasaki Puccetti zu sein und wieder in der Supersport-WM antreten zu können. Allerdings habe ich inzwischen zwei Jahre in einer anderen Kategorie verbracht und muss meinen Fahrstil daher schnell an die Ninja ZX-6R anpassen. Die Strecke in Barcelona ist eine meiner Lieblingsstrecken, und als ich das letzte Mal 2020 dort gefahren bin, habe ich zwei zweite Plätze erreicht. Mal sehen, was ich dieses Mal erreichen kann.»

Puccetti hofft, dass Mahias die jüngsten Verbesserungen der ZX-6R nutzen kann. Seit 2023 ist die Kawasaki mit Ride-by-wire ausgestattet. «Er wird sicher feststellen, dass das Motorrad im Vergleich zu vor drei Jahren viel besser ist, was die Elektronik, Leistung und allgemeine Performance angeht», ist der Teamchef überzeugt. «Ich denke, dass dies eine echte Chance für Mahias ist, zu zeigen, was er kann, und um einige starke Ergebnisse zu kämpfen.»