Ten Kate zündet in Assen nächste Stufe der Öko-Yamaha

Bei seinem Heimrennen in Assen möchte Ten Kate Yamaha nicht nur besonders gut abschneiden, sondern nutzt die Bühne der Supersport-WM auch zur Präsentation des Motonext-Projekts für nachhaltigen Rennsport.

Der TT Circuit Assen ist nur 40 Minuten von der Werkstatt von Ten Kate Racing entfernt, für das niederländische Team ist es das Heimrennen schlechthin. In den vergangenen beiden Jahren holte Dominique Aegerter jeweils Pole und zwei Rennsiege.

Angesichts der bisherigen Dominanz von Ducati (die 955 V2 gewann drei von vier Rennen, Yamaha nicht eines) wird das in diesem Jahr aber schwierig. Im Vorfeld absolvierte Ten Kate mit seinen diesjährigen Piloten Stefano Manzi und Jorge Navarro einen Test. «Es wird ein aufregendes Wochenende in Assen und ich freue mich sehr darauf. Es ist immer ein besonderes Wochenende für alle bei Ten Kate», sagte Teammanager Kervin Bos. «Die Vorbereitung in den vergangenen Wochen war optimal, das Team ist in hervorragender Verfassung. Wir konnten zwei Tage lang in Assen testen, wo die Rundenzeiten schnell und konstant waren, in dieser Hinsicht ist das Team also gut aufgestellt.»

Im vergangenen Jahr schloss sich Ten Kate dem Motonext-Projekt an, das sich der Entwicklung und Erprobung nachhaltiger Techniken für den Rennsport widmet. Motoröl wird aufbereitet und wiederverwendet, Verkleidungsteile aus Carbon und Kunststoff werden durch pflanzliche Materialien ersetzt, die Bremsbeläge bestehen aus nachwachsenden Materialien und pflanzlicher Kraftstoffe kommen zum Einsatz.

Am kommenden Wochenende präsentiert Ten Kate den aktuellen Stand des Projekts. «Wir machen jedes Jahr etwas Besonderes in Assen und so auch in diesem Jahr: Wir werden am Freitagabend stolz die zweite Phase des Motonext-Projekts mit einer Weltneuheit in Zusammenarbeit mit unserem Ölpartner Putoline präsentieren. Auch von unserem anderen Projektpartner SBS wird es große Neuigkeiten geben», verriet Bos. «Deshalb werden wir am Samstag und Sonntag mit einer speziellen Lackierung fahren, die dem Motonext-Projekt und der Nachhaltigkeit des Motorsports gewidmet ist. Neben all diesen Projekten werden wir an diesem Wochenende auch eine große Hospitality veranstalten, bei der wir viele Gäste und Sponsoren empfangen werden: Es wird ein Wochenende, auf das sich alle freuen.»