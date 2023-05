WM-Leader Nicolo Bulega: «Ausfall wiegt schwer»

Am späteren Ausfall hatte Nicolo Bulega keinen Anteil

Auch wenn Nicolo Bulega im zweiten Rennen in Barcelona nicht das Ziel sah, bleibt der Italiener mit seiner Ducati V2 der dominierende Pilot der Supersport-WM 2023. Seine WM-Führung hat sich aber reduziert.

Bis Samstag schien das Wochenende von Nicolo Bulega noch nach dem mittlerweile gewohntem Schema abzulaufen. Am Freitag dominierte der 23-Jährige mit 0,7 sec Vorsprung, holte am Samstag im Qualifying souverän die Pole und legte am Nachmittag mit seinem fünften Saisonsieg nach. Einfach war dieser Sieg allerdings nicht, die Gegner hatten sich gesteigert.



«Es war ein sehr schwieriges Rennen: Es war ausgesprochen heiß, und meine Gegner, insbesondere Schrötter und Sofuoglu auf der MV Agusta, waren wirklich stark», gab Bulega zu. «Deshalb bin ich sehr glücklich, auch weil das Motorrad dank der Arbeit des Teams hervorragend war. Zu gewinnen ist immer eine Genugtuung.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Nicholas Spinelli © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Bulega und Sofuoglu © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Glenn van Straalen © Gold & Goose Sofuoglu und Schrötter © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Schrötter und Sofuoglu © Gold & Goose Sofuoglu und Manzi © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Sofuoglu und Schrötter © Gold & Goose Niki Tuuli © Gold & Goose Nicolò Bulega gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Schrötter, Bulega, Sofuoglu © Gold & Goose Bahattin Sofuoglu gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Schrötter, Sofuoglu, Manzi Zurück Weiter

Gänzlich anders verlief das zweite Rennen. Bulega wurde sofort in Positionskämpfe verwickelt und fiel zunächst ans Ende einer Gruppe von sieben Piloten zurück. Im letzten Renndrittel arbeitete sich der Ducati-Pilot wieder nach vorn, rollte aber zwei Runden vor dem Ende auf Position 4 liegend mit einem Defekt aus. Später stellte sich ein Elektronik-Bauteil als Ursache heraus.



«Ich kann nicht leugnen, dass es ein positives Wochenende war, auch wenn dieser Ausfall in der Gesamtwertung natürlich sehr schwer wiegt», grübelte Bulega. «Auf jeden Fall sind wir auf dem richtigen Weg und ich kann es kaum erwarten, in Misano zu sein, eine Strecke, die ich sehr mag.»

Tatsächlich ist die Auswirkung in der WM-Tabelle überschaubar. Vor Barcelona führte der Italiener mit 37 Punkte vor Landsmann und Yamaha-Pilot Stefano Manzi. Nach dem Rennwochenende liegt Marcel Schrötter (MV Agusta) als erster Verfolger 33 Punkte zurück.