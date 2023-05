Barcelona, Lauf 1: Schrötter verpasst Sieg um 0,6 sec

Für den Sieg im ersten Lauf der Supersport-WM 2023 in Barcelona musste Nicolo Bulega (Ducati) hart kämpfen. Marcel Schrötter (MV Agusta) war kurz davor, den Italiener einzuholen.

Nach der Verzögerung im Rennen der Superbike-WM (Abbruch nach Sturz von Eric Granado/Honda), wurde der erste Lauf der Supersport-Kategorie mit 20 Minuten Verspätung gestartet. Die Sonne schien weiterhin vom Himmel. Die Pole hatte sich Ducati-Aushängeschild Nicolo Bulega gesichert, die erste Reihe komplettierten Marcel Schrötter (MV Agusta) und Federico Caricasulo (Ducati).

Das Rennen war an der Spitze unterhaltsam und spannend. Besonders der junge Bahattin Sofuoglu sorgte mit vielen Überholmanövern für ein turbulentes Rennen. Um die Podiumsplätze kämpften Bulega, Bahattin Sofuoglu (MV Agusta), Schrötter und Ten Kate Yamaha-Ass Stefano Manzi.

Im letzten Renndrittel setzte sich Bulega an der Spitze ab, während es dahinter drunter und drüber ging. In der Schlussphase setzte sich wiederum Schrötter auf Platz 2 durch und kam dem Ducati-Piloten immer näher, aber es reichte um 0,6 sec nicht. Schon in Assen stand der Deutsche als Zweiter auf dem Podium.

Zwischen Manzi und Sofuoglu ging der Kampf um die letzte Position auf dem Podium bis zum Zielstrich. Im Foto-Finish wurde Sofuoglu auf Platz 3 gewertet. Manzi wurde letztlich sogar nur Sechster, weil er nachträglich bestraft wurde.

Die beste Triumph brachte Niki Tuuli auf der zehnten Position ins Ziel. Für Honda reichte es nur zu Platz 27 durch Tarren Mackenzie.

Yari Montella musste als Verursacher des Sturzes von Can Öncü (Kawasaki) in Assen ein doppelter Long-Lap-Penalty absolvieren. Der Barni Ducati-Pilot erreichte dennoch Platz 11. In Abwesenheit des Türken wurde Adrian Huertas als Zwölfter bester Kawasaki-Pilot im ersten Lauf.

Nach einem guten Freitag qualifizierte sich der Österreicher Max Kofler (Ducati) nach einem Sturz in der Superpole nur für Startplatz 22. Im Rennen hatte der Österreicher einen guten Start und lag auf Platz 14, als dem Österreicher im Ducati-Team von Davide Giugliano in Runde 3 das Vorderrad wegrutschte und er erneut stürzte.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vorn, Schrötter fällt in den ersten zwei Kurven auf Platz 5 zurück. Guter Start von Kofler auf Platz 14.



Runde 1: Mit Caricasulo, Bulega und Montella führen drei Ducati-Piloten, dann Valentin Debise (Yamaha), Schrötter und Glenn van Straalen (Yamaha).



Runde 2: Debise vor auf Platz 2, Schrötter jetzt Vierter.



Runde 3: Bulega, Debise und Caricasulo 0,7 sec vor Schrötter (4.) Montella absolviert erste LLP und reiht sich als Zehnter wurde ein. Sturz Kofler.



Runde 4: Sofuoglu mit der schnellsten Rennrunde in 1:45,420 min vorbei an seinen Teamkollegen Schrötter auf Platz 4.



Runde 5: Bulega 0,5 sec vor Caricasulo und Sofuoglu, der Debise überholte. Montella nach zweiter LLP auf Platz 14.



Runde 6: Sofuoglu fährt in 1:45,255 min vor auf Platz 2 und ist am Hinterrad von Bulega.



Runde 7: Wahnsinn, Sofuoglu führt das Rennen an! Die Top-5 fahren in 1,2 sec, Manzi (6.) liegt 2 sec zurück.



Runde 8: Bulega kontert und holt sich die Führung zurück. Schrötter (4.) und Manzi (5.) vorbei an Caricasulo (6.). Triumph-Pilot Niki Tuuli (11.) wird schneller und knöpft sich Nicholas Spinelli (Yamaha) vor.



Runde 9: Bulega vorn, dann die MV Agusta-Asse Sofuoglu und Schrötter. Maiki Abe fällt mit Defekt aus.



Runde 10: Manzi jetzt bester Yamaha-Pilot auf Platz 4.



Runde 11: Bulega sucht die Entscheidung und fährt 0,5 sec Vorsprung auf Sofuoglu und Schrötter heraus.



Runde 12: Schrötter überholt seinen Teamkollegen und ist Zweiter hinter Bulega.



Runde 13: Bulega 1,1 sec vor Sofuoglu und Schrötter. Zwischen den beiden MV Agusta-Piloten entbrennt ein beinharter Positionskampf.



Runde 14: Bulega 1,3 sec vor Sofuoglu, Schrötter und Manzi. Tuuli jetzt Neunter.



Runde 15: Schrötter und Manzi verweise Sofuoglu auf Platz 4.



Runde 16: Bulega deutlich vor Schrötter, Manzi und Sofuoglu liefern sich ein sehenswertes Duell mit vielen Überholmanövern um Platz 3.



Runde 17: Schrötter nur noch 0,3 sec hinter Bulega.



Letzte Runde: Bulega gewinnt 0,6 sec vor Schrötter und 3,9 sec vor Sofuoglu.