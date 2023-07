Oli Bayliss: OP in Australien statt SSP-WM in Most

Nach einem Sturz in Donington Park litt Oli Bayliss an Schmerzen in der Schulter, Ärzte rieten ihm zu einer Operation. Der Ducati-Pilot wird Most und möglicherweise weitere Meetings der Supersport-WM 2023 verpassen.

Schon im ersten Rennen in Donington Park Anfang Juli wurde Oli Bayliss von einer Schulterverletzung eingebremst, auf den zweiten Lauf verzichtete er. Denn der Australier war in der Superpole gestürzt, zuerst wurden starke Prellungen diagnostiziert. Als der Sohn von Superbike-Legende Troy Bayliss vergeblich einen Start in Imola versuchte, kamen Zweifel an der Diagnose auf. Erst dann wurden bei einer weiteren Untersuchung beschädigte Bänder und Sehnen entdeckt.

Der Ducati-Pilot musste einsehen, dass sich das Problem nicht mit Physiotherapie in den Griff bekommen lässt und entschied sich zu einer Operation. Zuvor hatte sein Team D34G bereits mitgeteilt, dass der Australier in Most vom Österreicher Andreas Kofler ersetzt wird.



«Nach dem Sturz in Donington Park und dem Versuch in Imola haben wir uns weiteren medizinischen Untersuchungen unterzogen, da die Physio keine Besserung zu bringen schien. Nach sorgfältiger Prüfung haben wir die Entscheidung getroffen, dass ich mich einer Operation unterziehen werden», teilte der Teenager mit. «Ich werde mich am Freitag in Australien operieren lassen, damit es nicht meine ganze Karriere beeinträchtigt. Wir werden bald ein klareres Bild über meine Genesungszeit haben.»

Schulterverletzungen können langwierig sein, bis zu seiner Wiederherstellung wird Bayliss in Down-Under bleiben. Für Teamchef Davide Giugliano bedeutet das, dass sein Stammfahrer möglicherweise auch nach der Sommerpause ersetzt werden muss.



«Es ist bedauerlich, dass seine ermutigende Fortschritte auf der Strecke durch eine Verletzung gestoppt werden», sagte der ehemalige Rennfahrer. «Wir wünschten, es gäbe eine andere Möglichkeit, aber das Wichtigste ist jetzt, dass er wieder voll fit wird – in erster Linie für seine Gesundheit und dann für seine Karriere. Jetzt warten wir ab, wie lange es dauern wird, bis er wieder fit ist, und wir werden ihm alle Unterstützung geben, die er braucht.»