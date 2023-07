Bestätigt: Ex-Moto3-Weltmeister wechselt in SSP-WM

Nach seinem Titelgewinn in der Moto3-Weltmeisterschaft 2019 konnte Lorenzo Dalla Porta in der Moto2-Klasse nie Fuß fassen. Jetzt wechselt er zu einem der besten Teams in der Supersport-WM.

Am Dienstagmittag teilte das Team Evan Bros Yamaha mit, dass mit dem erfolglosen Andrea Mantovani eine einvernehmliche Trennung vereinbart wurde. Ab den Rennen in Most am letzten Juli-Wochenende wird ein anderer Italiener das Motorrad pilotieren. Wie von SPEEDWEEK.com vermutet, handelt es sich dabei um den fünffachen Grand-Prix-Sieger Lorenzo Dalla Porta, was soeben offiziell wurde.

Der Moto2-Vertrag des 26-Jährigen mit dem Team Pertamina Mandalika SAG war im Mai nach nur fünf Grands Prix frühzeitig aufgelöst worden. Danach kam der Moto3-Weltmeister von 2019 in Mugello und auf dem Sachsenring als Ersatzmann bei Forward in der Moto2-WM zum Einsatz. Vor dem ursprünglich geplanten dritten Grand Prix in Assen wurde Dalla Porta aber ein zweites Mal innerhalb eines Monats am Telefon abserviert.

Jetzt schlägt er einen neuen Karriereweg ein und hat sich mit dem Team Evan Bros für die restliche Saison geeinigt. Deren Yamaha R6 gilt als gleichwertig wie das Material der Rekord-Weltmeister-Truppe Ten Kate Racing.

Evan Bros wurde mit Randy Krummenacher (2019) sowie Andrea Locatelli (2020) Weltmeister und in den vergangenen zwei Jahren hinter dem überragenden Domi Aegerter mit Steven Odendaal (2021) und Lorenzo Baldassarri (2022) Vize.

«Ich bin glücklich, diese Gelegenheit zu bekommen, Evan Bros ist eines der besten Teams in dieser Kategorie», so Dalla Porta. «Ich möchte mein Bestes geben, um die Ergebnisse zu erzielen, die das Team und ich verdienen. Das Projekt ist gut, wir müssen hart arbeiten, um uns schnell zu verbessern.»

Teamchef Fabio Evangelista: «Ich freue mich sehr, Lorenzo in unserem Team begrüßen zu dürfen. Die erste Aufgabe besteht darin ihm zu helfen, sich an die Kategorie und die Reifen anzupassen, und sich dann Schritt für Schritt zu verbessern. Mit dem Ziel, großartige Ergebnisse zu erzielen. Die Mannschaft ist wie immer bereit, hart zu arbeiten, um die zweite Saisonhälfte als Hauptdarsteller zu erleben.»