Ten Kate räumt aus: Honda-Hospitality wird verkauft

Seit fünf Jahren steht auf dem Gelände von Ten Kate Racing eine komplette Hospitality ungenutzt herum. Nun wird das letzte Überbleibsel aus der Zusammenarbeit mit Honda verkauft.

Über viele Jahre war Ten Kate Team der verlängerte Arm der Honda Racing Corporation in der Superbike-WM. Nach der überraschenden Trennung im Oktober 2018 verbündete sich das niederländische Team mit Yamaha – zuerst in der Superbike-Kategorie, dann in der Supersport-Klasse. Mit Dominique Aegerter wurde die mittlere Weltmeisterschaft 2021 und 2022 gewonnen.

Das Honda-Material wurde nach und nach verkauft, übrig ist noch die Hospitality vom letzten Jahr der Zusammenarbeit mit Honda und Red Bull – einem wahren Schmuckstück, das nun ebenfalls einen neuen Eigentümer bekommen soll.

Das Set besteht aus zwei Anhängern, die eine komplett ausgestattete Küche, einen Überbau zur Bewirtung, ein Büro, Besprechungszimmer, Bad und eine Schlafgelegenheit beherbergen. Beide Trailer und die gesamte Ausrüstung wurden wettergeschützt eingelagert. Bis zu 100 Gäste können mit Mahlzeiten versorgt werden.

Erstaunlich: Mit nur vier Leuten kann die Hospitality in 1,5 Tagen aufgebaut werden!

Die Hospitality wurde so konzipiert, dass die ausziehbare Einheit auch als stand-alone verwendet werden kann. Dadurch ist es möglich, die Küchen-/Büroeinheit auch bei Tests als voll funktionsfähige Einheit zu nutzen. Die Ladeeinheit und alle Innenträger wurden so konzipiert, dass das Material platzsparend und sicher transportiert werden kann.

Zum Angebot gehören alle Möbel, Elektronik-Geräte, Lampen usw. Anfragen können per E-Mail direkt an Ten Kate gerichtet werden.