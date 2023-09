Ten Kate Yamaha nach Test bereit für SSP-Showdown

Nach zwei Testtagen im MotorLand Aragon fühlt sich Ten Kate Yamaha bereit, um in die entscheidende Phase der Supersport-WM 2023 zu gehen. Aushängeschild Stefano Manzi kann auf eine verbesserte R6 hoffen.

Nach dem Test in Aragon einiger Teams der Superbike-WM am Dienstag und Mittwoch letzter Woche, bei dem auch Supersport-Leader Nicolo Bulega (Ducati) anwesend war, nutzten eine Handvoll anderer Teams der mittleren Kategorie einen zweitägigen Track-Day zur Vorbereitung auf das letzte Saisondrittel. Das niederländische Yamaha-Team Ten Kate reiste an, um Stefano Manzi und Jorge Navarro nach der mehrwöchigen Sommerpause zu ermöglichen, wieder in Schwung zu kommen. Seit Most am 30. Juli hatten sie auf keinem Motorrad mehr gesessen.

Keine Sommerpause gönnten sich die Techniker am Teamsitz in Nieuwleusen, wo an der Yamaha R6 für das Saisonfinale gearbeitet wurde. «Beide Fahrer hatten viele Dinge zu testen, was für zwei interessante Tage sorgte. Dazu gehörten auch Komponenten, die im Rahmen des Motonext-Projekts entwickelt wurden, um die grüne Innovation im Motorsport fortzusetzen», erklärte Teammanager Kervin Bos. «Es war ein sehr produktiver Test für uns im Motorland Aragón. Bei perfekten Wetterbedingungen konnten wir zwei Tage lang viel fahren. Wir sind zuversichtlich für den restlichen Teil der Saison und überzeugt, dass beide Fahrer nächste Woche in Magny-Cours auf hohem Niveau starten können.»

Aushängeschild Manzi liegt mit 262 Punkten auf dem zweiten WM-Rang, 46 Punkte fehlen dem Italiener auf Bulega. Der 24-Jährige aus Rimini muss in der entscheidenden Phase der Meisterschaft über sich hinauswachsen, will den Titelgewinn durch den Ducati-Piloten verhindern. «Dieser Monat wird mit drei Rennen sehr interessant», weiß Manzi. «Wir haben zwei gute Testtage im Motorland Aragón hinter uns. Zunächst einmal war es gut, nach einem Monat Sommerpause wieder auf dem Motorrad zu sitzen und mit dem Team zu arbeiten. Dann war es auch wichtig, an der Maschine zu arbeiten und einige Verbesserungen zu finden, was wir auch geschafft haben.»