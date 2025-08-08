Offiziell: BMW bestätigt Nachfolger von Razgatlioglu

Der Wechsel von Toprak Razgatlioglu von der Superbike- in die MotoGP-WM stellte BMW-Rennchef Sven Blusch vor die gewaltige Aufgabe, einen gleichwertigen Nachfolger für die Saison 2026 zu finden.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen seit dem 23. Juli, wer im BMW-Werksteam 2026 die Führungsrolle übernehmen wird. Aushängeschild Toprak Razgatlioglu, im Vorjahr Weltmeister und zur Sommerpause WM-Führender, wird den deutschen Hersteller nach zwei Jahren verlassen und hat für 2026 und 2027 einen MotoGP-Vertrag mit Yamaha unterschrieben.

Als sich herauskristallisierte, dass für 2026 kein MotoGP-Fahrer in die seriennahe Meisterschaft kommt, verpflichtete BMW Motorsport Direktor Sven Blusch den bestmöglichen verfügbaren Superbike-Piloten, den WM-Dritten Danilo Petrucci.

«Petrux» hat als Einziger mindestens ein Rennen in der MotoGP- und Superbike-WM sowie eine Etappe bei der Rallye Dakar gewonnen. In den Klassen Superstock 1000 und MotoAmerica war er ebenfalls siegreich. Der 34-Jährige aus Termi ist seit 2023 in der Superbike-WM am Start und fuhr seither für das Ducati-Privatteam Barni Spark 93 Läufe. 20 Mal schaffte er es aufs Podium, dreimal in Cremona 2024 als Sieger. Die Weltmeisterschaft beendete er auf den Rängen 7 und 5, aktuell liegt er hinter Toprak und Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega auf Platz 3.

Am 8. August bestätigte BMW die Verpflichtung von Petrucci. Weil es bis heute kein Bekenntnis vom BMW-Vorstand für die Superbike-WM über die Saison 2026 hinaus gibt, wurde mit dem Italiener nur ein Jahresvertrag geschlossen. Wer sein ROKiT-Teamkollege wird, ist offen.

«Wir sind überzeugt, dass wir unsere Erfolgsgeschichte in der WorldSBK mit Danilo weiterschreiben können», teilte Rennchef Blusch mit. «Sein Wechsel zu BMW Motorrad Motorsport ist mehr als nur ein neuer Vertrag – es ist die Anerkennung seiner harten Arbeit über seine gesamte Karriere. Danilo hat sich seinen Platz als Werksfahrer mehr als verdient, und wir sind überzeugt, dass er mit seiner Leidenschaft und seinem Können unser Team in die Zukunft führen wird. Seine beeindruckende Karriere in verschiedenen Kategorien des Motorsports ist ein Beweis für sein Talent und seine Fähigkeit, in den anspruchsvollsten Situationen zu glänzen. Danilo hat nicht nur auf der Strecke brilliert, sondern auch durch seinen einzigartigen Charakter und seine Authentizität die Herzen der Fans erobert. Er ist ein Kämpfer, der nie aufgibt, und seine positive Einstellung inspiriert nicht nur sein Team, sondern auch alle, die ihn verfolgen. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Herausforderungen und Erfolge, die vor uns liegen.»

Petrucci sagte: «Ich bin glücklich, dass ich in der nächsten Saison mit BMW in der World Superbike antrete, und stolz darauf, dass ich das Bike fahren werde, das derzeit die Startnummer 1 trägt. Mein Ziel war es, mit einem Werksmotorrad an den Start zu gehen, weil ich um den Weltmeistertitel kämpfen will. Ich glaube, dass dies der Schritt ist, der mich in die Position bringt, dieses Ziel zu erreichen. Ich kann es kaum erwarten, Teil des Teams zu werden.»



Die Fußstapfen von Razgatlioglu sind gewaltig: In seinen bislang 54 Rennen für BMW hat der Türke 33 Mal gewonnen und stand 47 Mal auf dem Podium!