John McPhee (29): Neuer Job bei Ducati-Team

Nach seiner Trennung von Vince64 setzt John McPhee die Supersport-WM 2023 nahtlos dort. Der Schotte springt als Ersatz für Oli Bayliss beim Ducati-Team D34G ein.

Das passte zusammen: John McPhee konnte mit seiner Rookie-Saison mit Vince64 Kawasaki nicht zufrieden sein und trennte sich einvernehmlich, gleichzeitig suchte das Ducati-Team von Davide Giugliano einen Erfolg versprechenden Ersatz für den verletzten Oliver Bayliss. Bereits in Aragon wird der Schotte die verwaiste Panigale-V2 pilotieren.

Es ist die zweite große Umstellung für McPhee in diesem Jahr. Zuerst musste sich der 29-Jährige von der Moto3 auf die deutlich schwerere und leistungsstärkere Kawasaki ZX-6R gewöhnen, nun erfolgt der nicht minder große Schritt auf die Ducati mit ihrem drehmomentstarken Zweizylinder-Motor.



«Ein riesiges Dankeschön an Davide Giugliano und das D34G-Team für diese Möglichkeit. Ich war von ihrem Auftritt ziemlich beeindruckt und ihre Ducati-V2 sieht unglaublich aus», sagte McPhee, dessen Teamkollege der Österreicher Max Kofler sein wird. «Ich werde versuchen, mich so schnell wie möglich an das Motorrad zu gewöhnen und freue mich auf die kommenden Rennen. Ich möchte auch Oli Bayliss eine schnelle Genesung wünschen, wir hoffen, dich bald wieder auf der Strecke zu sehen.»

Dies wird frühestens beim Finale in Jerez passieren. Wahrscheinlicher ist, dass der vierfache GP-Sieger die restlichen Saisonrennen für den Australier einspringen wird.



«John ist ein Fahrer mit viel Erfahrung. Wir sind froh, ihn an Bord zu haben», begrüßte der Teamchef seinen neuen Fahrer. «Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn in die beste Position zu bringen, um gut abzuschneiden. Dabei werden wir all unsere Fähigkeiten, Erfahrungen und unser Wissen nutzen, um ihm zu helfen, sich so schnell wie möglich an die Panigale V2 955 zu gewöhnen – er ist dieses Motorrad noch nie zuvor gefahren.»