Offiziell: Kawa-Hoffnung Huertas wechselt zu Ducati

Ende August ließ Kawasaki den talentierten Adrian Huertas das Superbike von Jonathan Rea testen. Nun wird der Spanier das Aushängeschild von Aruba.it Ducati in der Supersport-WM 2024.

Für regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com kommt diese Nachricht nicht überraschend. Bereits Anfang August hat unser Magazin von den Plänen von Aruba-Ducati-Boss Stefano Cecconi berichtet, Kawasaki-Talent Adrian Huertas für die Supersport-WM 2024 unter Vertrag zu nehmen. Dort übernimmt der 20-Jährige die Panigale V2 955 von WM-Leader Nicolò Bulega, der an die Seite von Álvaro Bautista in die Superbike-WM aufsteigt. Vor wenigen Minuten wurde der Deal offiziell bestätigt.



«Wir heißen Adrian Huertas mit großer Begeisterung willkommen. Wir haben großes Vertrauen in sein Talent und sind sicher, dass er uns viel Freude bereiten wird», sagte Aruba-Boss Stefano Cecconi. «Die Entschlossenheit, mit der er unseren Vorschlag angenommen hat, hat uns gefallen und unterstreicht die Qualität des Projekts, das vor zwei Jahren begonnen wurde, als wir zusammen mit Feel Racing beschlossen, ein neues Abenteuer in der Supersport-Weltmeisterschaft zu wagen. Wir betrachten das Aruba.it Racing WSSP Team als eine Art Schule, in der junge Fahrer sich entwickeln können, um dann ihre Karriere im offiziellen Superbike-Team fortzusetzen – so wie es bei Nicolò Bulega geschehen ist. Adrian wird als einer der besten Nachwuchsfahrer im Paddock angesehen und wir erwarten, dass er sich weiter entwickelt und wichtige Ergebnisse erzielt.»

Huertas debütierte 2020 im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft mit nur 16 Jahren im Rahmen der Supersport-300, die er im Folgejahr mit MTM Kawasaki gewann. Seit 2022 bestreitet Huertas mit dem belgischen Team die mittlere Kategorie und etablierte sich in diesem Jahr in den Top-5. In Misano, Donington und Magny-Cours schrammte der Kawasaki-Pilot mit der ZX-6R als Vierter knapp am Podium vorbei.

Wegen seiner starken Leistungen wurde Huertas von Kawasaki kürzlich mit einem Superbike-Test belohnt. Nun outet sich Huertas als Ducati-Fan.



«Ich bin sehr glücklich mit dieser Vereinbarung. Für das Aruba.it Racing Team zu fahren, ist ein großes Privileg für mich», jubelte Huertas. «Ein Ducati-Pilot zu werden, ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Seit meiner Kindheit habe ich Ducati unterstützt und jetzt habe ich die Chance, mit der Panigale V2 zu fahren. Ich habe ein Ziel: Ich möchte der erste Fahrer sein, der die Weltmeisterschaft in allen drei Kategorien gewinnt. In der Supersport-WM 300 ist mir das bereits gelungen und ich glaube, dass das Aruba.it Racing Team definitiv die beste Wahl ist, um weiterhin an dieses Ziel zu glauben.»