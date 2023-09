Interesse: MV Agusta 2024 mit mehr als einem Team?

MV Agusta hat seit Jahren nur zwei Fahrer in der Startaufstellung

Marcel Schrötter und Bahattin Sofuoglu aus dem Team MV Agusta Reparto Corse beweisen in der Supersport-WM 2023, dass die F3 800 RR ein schlagkräftiges Paket ist. Das nehmen auch andere Teams zur Kenntnis.

Vor dem Event in Aragon am kommenden Wochenende liegen die beiden MV-Agusta-Piloten Marcel Schrötter und Bahattin Sofuoglu auf den Gesamträngen 3 und 5, sie haben dieses Jahr zusammen bereits zehn Podestplätze erobert, darunter ein Sieg von Sofuoglu in Barcelona.



Vieles deutet daraufhin, dass MV Agusta 2024 mit dem gleichen Fahrerduo antritt, die Verhandlungen sind kurz vor dem Abschluss.

Es liegt im Bereich des Möglichen, dass wir dann erstmals seit 2017 wieder mehr als zwei Fahrer auf einer MV Agusta im Stammfeld sehen.

Seit 2021 mischt das Motozoo-Team in der Supersport-WM mit, angefangen haben sie als Ableger des Kawasaki-Teams Puccetti Racing. Von Motozoo liegt eine Anfrage beim Team MV Agusta Reparto Corse vor. Weil das Werk aus Varese weder Zeit dafür noch Interesse daran hat, sich um Kundenteams zu kümmern, laufen alle Anfragen über die Truppe von Andrea Quadranti. Kommt es zu einer Zusammenarbeit, würde auch die Abwicklung über das Nummer-1-Team von MV Agusta erfolgen.

Zweiter Interessent ist das Team Evan Bros, das zusammen mit Yamaha und Randy Krummenacher sowie Andrea Locatelli bereits Supersport-Champion und mehrfach Vizeweltmeister war.