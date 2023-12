Neustart mit Ducati: Baldassarri zurück in SSP-WM

In der Superbike-WM fiel Lorenzo Baldassarri nach nur einer Saison durch den Rost. Auf der Suche nach einem neuen Team wurde der Italiener bei Orelac Ducati fündig und zählt in der Supersport-WM 2024 zu den Favoriten.

Seit 2022 setzt das spanische Orelac-Team in der Supersport-WM auf die Ducati V2, im vergangenen Jahr pilotiert von Raffaele De Rosa und Federico Fuligni. Teamchef Nacho Calero, dessen Nachname rückwärts geschrieben den Teamnamen bildet, beendete nach der Saison sein Engagement mit Kawasaki in der Superbike-WM und tritt 2024 nur noch in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft an.

Dass es mit De Rosa nicht weitergehen würde, stand frühzeitig fest – der 36-Jährige haderte bereits im vergangenen Jahr damit, ob er seine Karriere fortsetzen oder beenden würde. Als neues Aushängeschild verpflichtete Orelac mit Lorenzo Baldassarri einen anderen, namhaften Italiener.

Baldassarri wechselte 2022 von der Moto2 zu Evan Bros Yamaha in die Supersport-WM. Der 27-Jährige war der Einzige, der Dominique Aegerter in diesem Jahr gelegentlich in Bedrängnis bringen konnte und verdiente sich als Vizeweltmeister den Aufstieg in die Superbike-Klasse mit GMT94. Aber erst gegen Saisonende freundete sich Baldassarri mit der R1 an, allerdings hatte das französische Yamaha-Team zu diesem Zeitpunkt bereits Philipp Öttl als Nachfolger verpflichtet.

Mit der konkurrenzfähigen Ducati kann Baldassarri seiner Karriere neuen Schub geben und sich mit guten Ergebnissen auch wieder für die Superbike-WM ins Gespräch bringen. Die Fähigkeiten dafür hätte er: In seiner einzigen Supersport-Saison fuhr er in jedem (!) Rennen auf das Podium und erzielte dabei vier Siege. Zweiter Pilot bleibt Bezahlfahrer Fuligni.