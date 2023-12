Vierter Kawasaki-Fahrer fix: Vince64 mit Japaner

Nach einer Debüt-Saison mit Licht und Schatten unternimmt das Kawasaki-Team Vince64 in der Supersport-WM 2024 mit Hikari Okubo einen neuen Versuch. Der Japaner fuhr zuletzt die MotoE.

Vince64-Teamchef Vincenzo Scandizzo ist ein ehrgeiziger Mann. Als der Unternehmer in diesem Jahr als permanentes Kawasaki-Team in der Supersport-WM debütierte, verpflichtete er mit Moto3-Sieger John McPhee einen erwiesen schnellen Mann. Die Saison begann auf Phillip Island fantastisch und auch der zweite Lauf in Most war ein Erfolg, der dritte und vierte Platz sind aber den Künsten des Schotten auf nasser Piste zuzuschreiben. Ansonsten verlief das Jahr enttäuschend, nach Magny-Cours trennte sich der 29-Jährige von Vince64, das für die letzten Saisonrennen den jungen Italiener Leonardo Taccini verpflichtete.

Für 2024 holt Scandizzo einen etablierten Supersport-Piloten aus der MotoE zurück ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft. Der Japaner Hikari Okubo ist zwar kein potenzieller Siegfahrer, aber ein solider Top-10-Pilot und mit der Kawasaki vertraut. 2019, seine letzte Saison mit der ZX-6, fuhr der 30-Jährige in zwölf Rennen zehn Top-8-Ergebnisse ein. Einen Sieg oder ein Podest hat Okubo in insgesamt 59 Rennen bisher nicht erreicht.

«Ich bin sehr glücklich, mit Vince64 Racing by Puccetti in der Supersport-WM zurück zu sein», freute sich Okubo. «Ich möchte dem Team, meinen Sponsoren und den Fans danken. Die Kawasaki und dieses Team haben ein gutes Niveau. Mit ihnen möchte meinen ersten Podiumsplatz in der Weltmeisterschaft erreichen.»

Okubo ist der vierte Kawasaki-Pilot, der für die Supersport-WM 2024 bestätigt ist.

Übrigens: Scandizzo ist Inhaber der Firma Planet Contract und stellt luxuriöse Möbel für Hotels, Jachten oder Villen her. Motorräder sind seine Leidenschaft.

«Hikari ist eine gute Wahl», ist der Unternehmer überzeugt. «Er ist ein erfahrener und durchtrainierter Fahrer, der in der Supersport-Klasse ein Wörtchen mitreden kann. Außerdem ist er ein äußerst höflicher Charakter, was mir für unser Team sehr wichtig ist. Ich bin sicher, dass wir 2024 ein gutes Jahr haben werden.»