Fix: SSP-Leader Adrian Huertas wandert in Moto2 ab

Nach Manuel Gonzalez ist Adrian Huertas der zweite Weltmeister der Supersport-WM 300, dem der Sprung ins GP-Paddock in die Moto2 gelingt. Der Ducati-Pilot unterschrieb am Mittwoch beim Team Italtrans.

Was SPEEDWEEK.com vorab berichtet hatte, ist seit Mittwoch offiziell: Statt seine Karriere in der seriennahen Weltmeisterschaft voranzutreiben, nimmt Adrian Huertas eine neue Herausforderung an und wechselt für kommendes Jahr in die Moto2 zum erfolgreichen Team Italtrans.

Der 21-Jährige kam über den Rookies Cup in die Supersport-WM 300, den er 2021 – in seiner zweiten Saison – überlegen gewann. Anschließend stieg der Madrilene in die Supersport-WM auf und etablierte sich mit Kawasaki schnell zu einem Top-10-Protagonisten. Der Durchbruch gelang ihm aber erst 2024 mit dem Wechsel zu Ducati als Nachfolger von Superbike-Rookie Nicolò Bulega. Mit acht Siegen und elf Podestplätzen aus 14 Rennen führt Huertas die mittlere Kategorie an und hat gute Chancen, als Supersport-Weltmeister in die Moto2 zu wechseln.

«Vielen Dank für die schönen Jahre im Superbike-Paddock», sagte Huertas zum beschlossenen Abschied von der seriennahen Weltmeisterschaft. «Jetzt werden wir uns auf den letzten Teil der Saison konzentrieren, denn ich möchte noch einiges erreichen.»

Huertas hatte auch Interesse an einem Aufstieg in die Superbike-Kategorie, hatte aber kein konkretes und Erfolg versprechendes Angebot vorliegen.