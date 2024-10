Motozoo MV Agusta setzt Caricasulo auf SSP-Titel an

Federico Caricasulo fuhr eine solide Supersport-WM 2024 im MV Agusta-Team Motozoo. Im kommenden Jahr hält der Italiener regelmäßige Siege mit der F3 800 für realistisch.

Die MV Agusta F3 800 ist ein bildhübsches und schnelles Supersport-Motorrad, aber über eine gesamte Saison konnte bisher kein Pilot konstante Ergebnisse einfahren – auch nicht in diesem Jahr Marcel Schrötter und Federico Caricasulo, die in verschiedenen Teams das Dreizylinder-Motorrad bewegten. Der Deutsche wurde als bester MV Agusta-Pilot mit vier Podestplätzen WM-Fünfter, der Italiener WM-Siebter mit einem Podestplatz.

Während Schrötter keine weitere Saison mit MV Agusta bestreiten wird, unterschrieb Caricasulo für 2025 erneut bei Motozoo Me Air Racing. Für Fahrer und Team war es das erste Jahr mit der F3.



«Wir hatten eine gute Saison und haben uns von Rennen zu Rennen gesteigert. Unsere Erfahrung mit dem neuen Motorrad sind kontinuierlich gewachsen», blickt der 28-jährige Caricasulo zurück. «Motozoo hat wie ich große Ambitionen, und ich bin sicher, dass wir in der nächsten Saison gemeinsam um den Sieg kämpfen können. Das Team ist professionell und gut vorbereitet. Wir haben ein exzellentes Motorrad und eine Struktur, die mit den besten Teams der Meisterschaft mithalten kann. Es ist also logisch, dass wir für 2025 hohe Ziele haben.»

Teammanager Fabio Uccelli begann seine Motorsportlaufbahn als Techniker im belgischen Alstare-Team und ist seit 2021 in der Supersport-WM engagiert. Zuerst drei Jahre mit Kawasaki, seit 2024 mit MV Agusta. Im fünften Jahr in der Weltmeisterschaft möchte der Italiener den Durchbruch schaffen.



«Wir sind ein Team, das in der Meisterschaft ganz vorn mitmischen will, und unser Ziel wird es sein, in jedem Rennen auf das Podium zu fahren», betonte Ucelli. «Ich bin sehr froh, Federico Caricasulo in der nächsten Saison wieder in unserem Team zu haben. Er ist ein unglaublich schneller Fahrer, der es uns dieses Jahr ermöglicht hat, in fast jedem Rennen um Podiumsplätze zu kämpfen. Dank ihm haben wir unseren ersten Podiumsplatz in der Weltmeisterschaft und die erste Pole-Position erreicht. Unser Ziel ist es, das zu verbessern, was wir in dieser Saison erreicht haben.»

Teamkollege von Caricasulo wird erneut Luke Power. Das MV Agusta-Team Reparto Corse von Andrea Quadranti hat mit Bo Bendsneyder sein Aushängeschild für die Supersport-WM 2025 verpflichtet.