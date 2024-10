Nach SSP-Finale: Moto2-Comeback für Jorge Navarro

Jorge Navarro tritt in Thailand und Malaysia für American Racing an

Als Ersatz für den verletzten Joe Roberts kehrt Jorge Navarro beim Thailand-GP in die Moto2 zurück. Der Spanier hat für 2025 noch keinen Vertrag, auch nicht für die Supersport-WM.

American-Racing-Pilot Joe Roberts erlebte bei der Moto2 auf Phillip Island ein Desaster. Der US-Amerikaner flog im zweiten Trainings bei nasser Strecke unglücklich von seiner Kalex und brach sich das Kahnbein im rechten Handgelenk.

Für den bevorstehenden Thailand-GP und auch danach in Malaysia wurde der ehemalige Moto2-Pilot Jorge Navarro als Ersatz verpflichtet. Der Spanier wechselte 2023 in die Supersport-WM zum Yamaha-Team Ten Kate Racing und beendete seine erste Saison als Gesamtsiebter. (ein Podium). In diesem Jahr fuhr er die ersten drei Saisonmeetings im neuen Triumph-Team WRP. Anschließend trennte sich Navarro vom tschechischen Team und beendete die Saison mit Orelac Ducati als WM-Sechster. Zwei Podestplätze und eine Serie von Top-5-Ergebnissen bestätigten seine Entscheidung.

Der Moto2 blieb Navarro aber verbunden und bestritt 2024 parallel die Moto2-EM und sprang beim Forward-Team für sechs Rennen als Ersatz ein. Platz 10 bei seinem Heimrennen in Barcelona seine einzige Punkteplatzierung. In seiner gesamten Moto2-Karriere fuhr der aus La Pobla de Vallbona stammende Navarro in 111 Rennen zehn Podestplätze ein.

Für Navarro ist der Einsatz in der Moto2 eine willkommene Gelegenheit, sich für 2025 ins Gespräch zu bringen, denn einen Vertrag für die kommende Saison hat der 28-Jährige bisher nicht in der Tasche. Gute Chancen werden ihm bei seinem diesjährigen Ducati-Team zugerechnet.