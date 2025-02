Wer beim Supersport-Test auf Phillip Island dabei ist

In weniger als einer Woche beginnt auf Phillip Island die Supersport-WM 2025. Welche 27 Teilnehmer sich am Montag und Dienstag beim vorgelagerten Test auf den ersten Schlagabtausch vorbereiten.

Die Teams der Supersport-WM unterliegen keinerlei Beschränkungen und können theoretisch so viel mit ihren Fahrern testen, wie sie wollen. In der Praxis scheitern umfangreiche Testfahrten jedoch meistens am Budget. Die Teilnahme am offiziellen Dorna-Test am Montag und Dienstag kommender Woche ist jedoch verpflichtend.

Ausgenommen sind nur die Piloten, die für die WorldSSP-Challenge gemeldet sind und nur die Europarennen bestreiten; dies sind 2025 aber lediglich fünf Teilnehmer. Neben den QJ Motor-Fahrern Raffaele De Rosa und Niki Tuuli fehlen Ana Carrasco und Corentin Perolari von Honda France sowie Eduardo Montera vom Ducati-Team D34G.

Somit sind 27 Teilnehmer beim Test und Saisonauftakt auf Phillip Island dabei. Mit Philipp Öttl und Marcel Schrötter (beide Ducati) kommen zwei potenzielle Titelanwärter aus Deutschland, wobei sich die Kräfteverhältnisse in diesem Jahr bislang nicht einschätzen lassen. Denn mit der Yamaha R9 kommt ein neues Motorrad hinzu, das mit dem zweifachen Vizeweltmeister Stefano Manzi (I), Michael Rinaldi (I) oder Can Öncü (TR) stark einzuschätzende Piloten hat. Im Titelkampf ebenfalls mitmischen wollen die MV Agusta-Piloten Federico Caricasulo (I) und Bo Bendsneyder (NL).

Wildcard-Piloten sind in diesem Jahr nicht gemeldet, entsprechend sind die Supersport-Asse beim Test unter sich. Gefahren werden am Montag jeweils zwei Sessions zu je 1:50 Std; an Tag 1 ab 9:10 Uhr und 13:40 Uhr Ortszeit, an Tag 2 ab 11:20 Uhr und 15:50 Uhr Ortszeit.