Philipp Öttl (Ducati): Teampräsentation in Australien

Die Ducati-V2 von Feel Racing wird in jedem Fall konkurrenzfähig sein

Bevor Philipp Öttl und sein Ducati-Team Feel Racing in Australien die letzten Vorbereitungen für die Supersport-WM 2025 treffen, wurde das Design seines Motorrads präsentiert. Die Panigale V2 ist rot und schnell.

Die Supersport-WM wurde in den vergangenen zwei Jahren von den Aruba.it Ducati-Piloten Nicolò Bulega und Adrian Huertas gewonnen. Hinter diesem Team steckte Feel Racing, das 2025 unter eigener Flagge und mit Philipp Öttl in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft antritt.

Nach mehreren Tests sind die Vorbereitungen weit vorangeschritten, den letzten Schliff gilt es beim Phillip-Island-Test, unmittelbar vor dem Saisonauftakt in einer Woche, zu machen. Bevor am Montag und Dienstag auf der malerischen Insel getestet wird, präsentierte Feel Racing das Design der Panigale V2.

«Wir kommen mit einem positiven Gefühl nach Australien», betonte Teamchef Alberto Casolari. «Es ist an der Zeit, die gute Arbeit bei der Wintertests in die Praxis umzusetzen. Das Niveau der Meisterschaft ist in diesem Jahr sehr hoch und wir werden eine harte Herausforderung, aber wir werden unser Bestes geben und um das bestmögliche Ergebnis kämpfen.»

Es ist klar: Die Ambitionen von Feel Racing sind nicht kleiner geworden, sondern es wird der dritte Titelgewinn in Serie angestrebt!

Nach drei Jahren Superbike-WM scheint die Rückkehr in die Supersport-Kategorie für Öttl wie ein Rückschritt, tatsächlich ist es eine große Chance. Mit einem WM-Titel in der Tasche würden sich Türen öffnen.

«Ich mag die Herausforderung, in die Supersport-WM zurückzukehren», versicherte der 28-Jährige. «Ich komme gut mit meinem Team zurecht und das ist sehr wichtig. Wir haben noch einen Test hier auf Phillip Island vor dem Rennwochenende und dann werden wir sehen, wo wir stehen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nahe an der Spitze sein werden. Ich bin sehr motiviert für diese Herausforderung und kann das erste Rennen kaum erwarten.»