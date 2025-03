Marcel Schrötter (7.): «Ducati hat zu kämpfen»

Als bester Ducati-Pilot holte Marcel Schrötter in der Superpole-Session der Supersport-WM 2025 in Portimão mutmaßlich das Maximum heraus. Der Bayer hofft, dass er am Samstag um das Podest kämpfen kann.

In den vergangenen zwei Jahren war die Ducati V2 das stärkste Supersport-Motorrad, aber für 2025 haben sich die Kräfteverhältnisse geändert. Wie schon auf Phillip Island geben auch beim zweiten Saisonmeeting in Portimão andere Fabrikate die Pace vor – in der Superpole landete Marcel Schrötter als bester Ducati-Pilot auf der siebten Position – hinter drei Yamaha, zwei MV Agusta und einer Kawasaki!

Dabei hatte der Bayer nach der langen Pause seit dem Saisonauftakt Schwierigkeiten, wieder in Schwung zu kommen. «Hauptsächlich lag es daran, weil ich in der langen Pause kein Straßenmotorrad gefahren war. Portimão ist außerdem eine schwierige und körperlich anspruchsvolle Strecke. Daher fühlte ich mich wie an einem ersten Testtag zu Beginn des Jahres», erklärte Marcel. «Es war schwierig für mich, wieder in den Rhythmus zu kommen und ein Gefühl für das Motorrad und alles andere zu entwickeln. Hinzu kam der neue Zeitplan eines Rennwochenendes mit nur einem freien Training, bevor es direkt in die Superpole geht, sodass ich im Vergleich zu einigen Fahrern und Teams, die vor zwei Wochen zum Testen hier waren, etwas mehr Streckenzeit gebraucht hätte. Es war also nicht einfach, gleich von Anfang an dabei zu sein.»

Schrötter weiter: «Trotzdem hatte ich mir für die Superpole etwas mehr erwartet. Doch am Nachmittag hatte ich auch noch Probleme, vor allem in der ersten Hälfte der Session. Auch wenn ich gepusht und alles versucht habe, war es schwierig, mich zu verbessern. Als ich nach dem ersten Run an die Box kam, habe ich versucht, ruhig zu bleiben und optimal mit Bela, meinem Crew-Chief, zusammenzuarbeiten. Ich habe mich auch auf mich selbst konzentriert und nicht den Glauben verloren, dass ich es schaffen kann. Das hat ganz gut funktioniert, denn ich konnte die Situation ein wenig drehen, auch wenn Platz 7 natürlich immer noch nicht das ist, was wir wollen, denn wir wollen um das Podium kämpfen.»

Trotz des offensichtlichen Nachteils mit der Ducati ist der 32-Jährige zuversichtlich, dass er am Samstag zulegen kann. «Wir die beste Ducati in der Startaufstellung. Es sieht so aus, als ob Ducati im Vergleich zu anderen Herstellern etwas mehr zu kämpfen hat. Es scheint, dass sie sich dieses Jahr verbessert haben und etwas stärker sind», stellte auch Schrötter fest. «Aber das ist etwas, woran wir hart arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass uns noch etwas am Motorrad fehlt, zum Beispiel in Bezug auf die Dämpfung, ein etwas besseres Gefühl, aber auch ein bisschen mehr Leistung. Das sind ein paar Punkte, an denen wir arbeiten.»