Aaron Plessinger: Sein erster Podestplatz für KTM

Red Bull-KTM-Neuzugang Aaron Plessinger sicherte sich in Oakland das erste Supercross-Podium für seinen neuen Arbeitgeber KTM.

Für Aaron Plessinger war der Samstag in Oakland ein echter Befreiungsschlag. Der Publikumsliebling wetzte auf Rang 2, war damit bester Red Bull-KTM-Fahrer und durfte sein erstes Podium für den neuen Arbeitgeber feiern.

Zuvor bei Yamaha gelang Plessinger dies nur ein einziges Mal. Bereits das Heat-Race in Oakland beendete er bereits solide auf Rang 3. Im Finale kam er als Vierter aus der Startkurve. Dann zog der 25-jährige Plessinger noch an Shane McElrath und in Runde 6 an Adam Cianciarulo vorbei – Sieger Jason Anderson (Kawasaki) war aber nicht mehr einzuholen.

«Anaheim-1 war für mich ein wenig hart», erinnert sich Plessinger mit einem Grinsen unter seinem Schnurrbart. «Aber wir hatten eine wirklich gute Woche mit dem Team bei der Vorbereitung. Wir haben einige Tests durchgeführt, Zeit mit der Crew verbracht und dadurch haben wir die Sache gedreht.»

«Es ist mein zweites Podium in der 450er-Klasse», räumt Plessinger ein. «Ich kann den Jungs gar nicht genug danken! Es ist jetzt mein erstes Jahr auf der KTM. Ich bin einfach überwältigt von Red Bull-KTM und allen da draußen!»

Ergebnis Oakland, 450 ccm:



1. Jason Anderson (USA), Kawasaki

2. Aaron Plessinger (USA), KTM

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Eli Tomac (USA), Yamaha

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

6. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha

7. Cooper Webb (USA), KTM

8. Marvin Musquin (FRA), KTM

9. Chase Sexton (USA), Honda

10. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

11. Joey Savatgy (USA), KTM

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Ken Roczen (GER), Honda

14. Shane McElrath (USA), KTM

15. Max Anstie (GBR), KTM

16. Brandon Hartranft (USA), Suzuki

17. Alex Martin (USA), Yamaha

18. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

19. Justin Starling (USA), GASGAS

20. Josh Hill (USA), KTM

21. Joan Cros (USA), Kawasaki

22. Justin Brayton (USA), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:

1. Justin Barcia (USA), GASGAS, 42

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 39, (3)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 39, (-3)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 37, (-5)

5. Ken Roczen (GER), Honda, 36, (-6)

6. Eli Tomac (USA), Yamaha, 36, (-6)

7. Marvin Musquin (FRA), KTM, 34, (-8)

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 34, (-8)

9. Chase Sexton (USA), Honda, 32, (-10)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 27, (-15)

11. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 24, (-18)

12. Dean Wilson (GBR), Husqvarna, 24, (-18)

13. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 23, (-19)

14. Max Anstie (GBR), KTM, 17, (-25)

15. Shane McElrath (USA), KTM, 14, (-28)

