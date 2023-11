Max Anstie (Honda) ist SX2-Champion

Max Anstie holte in Melbourne den Supercross-WM-Titel in der SX2 Klasse

Mit Siegen in allen 3 Finalrennen gewann der Brite Max Anstie das Finale der SX2 Supercross-WM in Melbourne (Australien), während Titelverteidiger Shane McElrath (Yamaha) vom Pech verfolgt war.

Am Ende wurde es für Max Anstie eine sichere Sache: Mit Siegen in allen 3 Finalläufen sicherte sich der Brite beim Saisonfinale der Supercross-WM im Marvel Stadium von Melbourne den FIM Weltmeistertitel in der SX2-Kategorie. Am Freitag hatte er sich bereits den Titel in der australischen Meisterschaft gesichert.

Ansties Titelrivale Shane McElrath schied bereits im ersten Rennen aus, nachdem er sich ein Werbebanner ins Hinterrad gezogen hatte. Anstie gewann das Rennen und nach dem Ausfall von McElrath herrschte zunächst Unklarheit, ob er den Titel schon gewonnen hatte. Er hielt die Konzentration, katapultierte sich im zweiten Finale zu Holeshot und Laufsieg, wodurch sein Titelgewinn feststand. Zum letzten Finale trat Anstie bereits als Weltmeister an und gewann erneut.

«Es ist toll, der erste britische Weltmeister im Supercross zu sein», erklärte Anstie nach dem Rennen. «Nach allem, was wir durchgemacht haben, machen die guten Tage die schlechten Tage wett. Ich wollte schon lange eine dieser FIM-Goldmedaillen haben.»

Ergebnis SX2 Melbourne:

1. Max Anstie (GB), Honda, 1-1-1, 76 Punkte

2. Cole Thomson (CAN), Yamaha, 5-2-2, 60 Punkte

3. Luke Clout (AUS), Yamaha, 2-4-3, 60 Punkte

4. Carson Mumford (USA), Honda, 3-11-6, 45 Punkte

…

9. Shane McElrath (USA), Yamaha, DNF-3-11, 32 Punkte

SX2 WM Endstand:

1. Max Anstie (GB), Honda, 216 Punkte

2. Shane McElrath (USA), Yamaha, 140 Punkte

3. Luke Clout (USA), Yamaha, 127 Punkte

4. Maxime Desprey (F), Yamaha, 122 Punkte