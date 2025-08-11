Supermoto-ÖM Bad Fischau: Doppelsieg für Höllbacher

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Alfred Domes
Doppelsieger Lukas Höllbacher
© Alfred Domes

Doppelsieger Lukas Höllbacher

Beim vierten Lauf der Supermoto-ÖM in Bad Fischau hatte KTM-Fahrer Lukas Höllbacher seine Gegner im Griff. Bei extremer Hitze hatten sowohl Rudi Bauer (GASGAS) als auch Andreas Buschberger (Husqvarna) wenig Chancen.
Nachdem der erste Lauf der SM-ÖM in Bad Fischau am vergangenen Wochenende in der Reihenfolge Höllbacher, Buschberger, Hiebl und Bauer ausgegangen war, führte Buschberger den zweiten Lauf an. Doch auch dort war von Anfang an Höllbacher mit von der Partie und übernahm bald das Kommando.

Mit seinen beiden Siegen arbeitete sich Höllbacher auf ÖM-Rang 3 vor. Rudi Bauer behielt mit den Rängen 4 und 3 die Führung in der Meisterschaft und auch für Buschberger waren die beiden zweiten Plätze Schadensbegrenzung – er ist weiterhin Zweiter. Thomas Hiebl und Balazs Suranyi rutschten in der Tabelle jeweils einen Platz zurück, sind nun Vierter und Fünfter.

Ergebnisse SM-ÖM, Bad Fischau (10. August):

1. Lauf: 1. Lukas Höllbacher, KTM. 2. Andreas Buschberger, Husqvarna. 3. Thomas Hiebl TM. 4. Rudolf Bauer, GASGAS. 5. Balazs Suranyi, KTM. 6. Raphael Schneider, KTM.

2. Lauf. 1. Lukas Höllbacher, KTM. 2. Andreas Buschberger, Husqvarna. 3. Rudolf Bauer, GASGAS. 4. Balazs Suranyi, KTM. 5. Manuel Stehrer, KTM. 6. Kevin Maurer, Yamaha.

ÖM-Stand nach 8 Rennen:
1. Bauer 164 Punkte. 2. Buschberger 158. 3. Höllbacher 150. 4. Hiebl 139. 5. Suranyi 138. 6. Schneider 119.

