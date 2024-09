Magny-Cours, Lauf 2: KTM-Sieg durch Buis – Tonn 6.

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 in Magny-Cours war spannend bis ins Ziel. Den Sieg räumte KTM-Pilot Jeffrey Buis ab. Kurioser Zieleinlauf mit zwei stürzenden Piloten.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen wird ab diesem Jahr nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 das Ergebnis der Superpole. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

So nahm im zweiten Lauf der Supersport-WM 2024 in Magny-Cours der Sieger vom Samstag, Unai Calatayud (Yamaha), die Pole-Position ein. Weltmeister Jeffrey Buis (KTM) startete von Position 10. Dessen Freudenberg-Teamkollege Philipp Tonn musste von Platz 17 ins Rennen gehen.

Mittlerweile hatte sich das Wetter stabilisiert und die Strecke komplett trocken. Der erste Startversuch wurde in Runde 3 abgebrochen, weil die Yamaha von David Salvador Flüssigkeit verlor. Der Restart erfolgte über sieben Runden.

Typisch für die Rennen der Nachwuchsserie bildete sich an der Spitze eine große Gruppe, in der sich Positionen ständig änderten. Nach fünf Runden trennten die Top-16 lediglich 2 sec und der Ausgang völlig offen. In der Schlussphase hatte KTM-Aushängeschild ein gutes Gespür und übernahm im richtigen Augenblick die Führung. Mit 0,5 sec Vorsprung holte sich der Niederländer den ersten Sieg vor den beiden Indonesiern und Brüdern Galang Hendra Pratama und Aldi Mahendra. Phillip Tonn komplettierte als Sechster das starke KTM-Ergebnis.

Kurios: Beim dem Sprint aus der letzten Kurve kamen sich Julio Garcia (Kove) und Elia Bartolini (Yamaha) in die Quere. Beide stürzten und rutschten getrennt von ihren Motorrädern über die Ziellinie – und wurden als Siebter und Achter gewertet.

So lief das Rennen:

Start: Mahandra vor Calatayud und Mogeda in die erste Kurve. Buis übernimmt nach Kurve 2 die Führung.



Runde 1: Buis führt vor Igleasias und Sabatucci. Tonn auf 16. Crash mehrerer Piloten in der Haarnadelkurve.



Runde 2: Marc Garcia (4./Kove) in 1:53,113 min mit der schnellsten Rennrunde.



Runde 3: Die Top-10 innerhalb 2 sec. Buis führt vor Julio Garcia (Kove) und Galang Hendra Pratama (Yamaha). Tonn auf 14.



Runde 4: Mahendra in 1:53,019 min vorn. Buis Fünfter. Mogeda fällt mit Defekt aus.



Runde 5: Buis vorn, Tonn auf 11.



Runde 6: Buis profitiert von Positionskämpfen hinter ihm und geht mir 0,5 sec Vorsprung in die letzte Runde.



Letzte Runde: Buis gewinnt vor Gennai und Mahendra. Tonn Siebter. Maier und Iglesias gestürzt.