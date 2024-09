Magny-Cours, Superpole: Yamaha vor KTM und Kawasaki 06.09.2024 - 14:44 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Aldi Mahendra raste in Magny-Cours auf Pole

Die Supersport-WM 300 geht in Magny-Cours in ihre siebte Runde. Die Superpole entschied Yamaha-Pilot Aldi Mahendra für sich. Buis sicherte KTM einen Start in der ersten Reihe. Stark auch Kawasaki und Kove.