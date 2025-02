Lebenszeichen von Chris Stange: Zurück aus Dunkelheit

Die internationale Karriere von Christian Stange endet 2021 in der Supersport-WM 300 mit einem Skandal. Nach schwierigen Jahren versucht der Sachse einen Neustart, allerdings auf einem anderen Terrain.

Mit guten Leistungen in der IDM Supersport (vier Siege, 19 Podestplätze) empfahl sich Christian Stange für die Weltmeisterschaft, aber in 15 Rennen in den Jahren 2018 und 2019 kam der Sachse nicht über Rang 13 hinaus. Es folgte der Wechsel auf 300er-Motorräder. Stange kam 2021 beim dubiosen Kawasaki-Team 2R Racing unter, das ihn über den Tisch ziehen wollte. Dass zu diesem Zeitpunkt die Coronapandemie wütete, machte es ihm unmöglich, woanders unterzukommen. Der 26-Jährige war gezwungen, seine Karriere auf Eis zu legen.

Danach wurde es ruhig um Stange, auch aus persönlichen Gründen. Nun meldet sich der in Most geborene Deutsche zurück. «Nachdem man mich quasi nicht mehr erreichen konnte, möchte ich jetzt ein paar Worte dazu verlieren. Als erstes traf mich der Schlag mit dem Ende der sportlichen Laufbahn, was mich mehr mitgenommen hat, als ich wahrhaben wollte. Zudem kamen fast zeitgleich die Rücken- und allgemeinen Schmerzprobleme. Das alles im gesamten hat die Situation sehr getrübt.»

Stange hat sich aus dem Tief herausgekämpft. «Ich hatte viel Zeit, um die gesammelten Erfahrungen Revue passieren zu lassen, Verletzungen auszukurieren und ganz bewusst einen neuen Weg einzuschlagen. Was alles ohne die Unterstützung, von meinem Arzt, Dr. med. Markus Kupfer, aber auch dem Biochemiker und Trainer, Manuel Ruep, nicht möglich gewesen wäre», berichtete Stange. «Mit gesammelter Kraft und neuem Konzept gehen wir in einer neuen Disziplin, Flat Track, an den Start. Wir stellen über die Instruktionsschule ‹True Motorsport› sowie mit der Hilfe von Kawasaki, ein Team und streben die Teilnahme an nationalen Meisterschaften an, haben uns aber auch auf einen WM-Platz beworben.»

Für die Vorbereitung auf seinen Karriere-Neustart nutzt Stange frühere Kontakte. «Aktuell bin ich in Spanien um zu trainieren, und werde kommende Woche zu Randy Krummenacher nach Italien fahren und mich da mit ihm bis Anfang März auf die Saison vorbereiten. Der erste Lauf wird bei der Czech Flat Track am 29. März in Prag sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand vorbeischaut und mich anfeuert. Die Instruktionsschule läuft weiter wie gehabt, wird aber etwas ausgeweitet.»

Die Termine von Chris Stange:



Renntermine:

29.03 CZ Flat Track - Prag

26.-27.04. CZ Flat Track - Divišov

03.05. Autohaus Cup - Meißen

10.05 CZ Flat Track - Chabarovice

17.05 CZ Flat Track - Svitavy

24.05 Flat Track - Meißen

25.05 Flat Track WM - Italien

07.06 CZ Flat Track - Slany

14.06 Flat Track WM - Meißen

22.06. Italia Flat Track - Ravenna

12.07 Flat Track WM - Kroatien

26.-27.07. Italia Flat Track - Boves

16.08 Flat Track - Meißen Liga Nord

23.08 Flat Track WM - Schessel/DE

30.08. CZ Flat Track - Slany

06.09 CZ Flat Track - Svitavy

13.09 Flat Track WM - Ungarn

20.09 Flat Track WM - Pardubice/CZ

27.09 CZ Flat Track - Brezolupy Final

05.10 Flat Track Meißen Stahlschuh



Instruktion:

18.-20. April Paddy’s Races Days - Cremona

25.-27. April FR Academy - Most

28.April - 01. Mai IBPM Rijeka

30.Mai - 01. Juni Paddy’s Races Days - Cremona

9.-10. Juni - Yart Racing school Germany - Oschersleben

16.-17. Juni Yart Racing school Germany - Sachsenring

27.-29. Juni IBPM - Brünn

04.-06. Juli Paddy’s Races Days - Rijeka

21.-22 Juli Yart Racing School Germany - Most

28.-29. Juli Yart Racing School Germany - Sachsenring

1.-3. August FR Academy - Most

1.-3. August Paddys Races Days - Red Bull Ring

8.-10. August IBPM - Oschersleben

18.-19. August - Yart Racing School Germany - Most

25.-26. August Yart Racing School Germany - Oschersleben

17.-19. Oktober Paddy’s Races Days - Cremona





•⁠ ⁠IBPM Termine sind noch unter Vorbehalt